В летних пришкольных лагерях Владивостока ребята занимаются спортом и творчеством

«Весёлые старты» и всевозможные мастер-классы:

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Вторая смена пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей продолжает работу во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Сейчас летние лагеря посещают 1890 школьников приморской столицы.

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, вторая смена стартовала 5 июля. В 47 лагерях отдыхают школьники от 6,5 до 15 лет. Всего за лето 2017 года пришкольные лагеря посетят более 10 000 ребят.

Чтобы сделать пребывание детей интересным и полезным, подготовлена насыщенная программа. Творческие, познавательные и спортивно-оздоровительные мероприятия проводятся ежедневно. Для школьников подготовлены викторины, эстафеты, конкурсы, концерты, соревнования.

Руководители пришкольных лагерей составляют программу в зависимости от интересов детей. В лагере школы № 58 особое внимание уделяется творчеству и активным играм. Так, сегодня, 20 июля, ребята приняли участие в «Весёлых стартах».

«Больше всего мне понравился конкурс, где нужно было прыгать на шаре, это очень весело, - поделилась эмоциями Катя Васюк. – Нам с братом нравится отдыхать в пришкольном лагере. Я хожу сюда уже 5 лет подряд, а брат два года. Здесь очень вкусный завтрак и много интересных мероприятий».

После спортивных соревнований детворе предложили сразу несколько мастер-классов. Школьники раскрашивали героев мультиков, сделанных из гипса, оформляли магниты в технике декупаж и делали бумажные кораблики.

«В нашей школе работает вторая смена пришкольного лагеря, которая называется «Здоровое поколение», - рассказала руководитель пришкольного лагеря школы № 58 Наталья Матвеева. – Посещают лагерь 65 детей. Занятия у нас разноплановые – и спортивные соревнования, и культурные мероприятия».

Лагеря с дневным пребыванием детей работают с 8:30 до 14:30, смена длится 15 рабочих дней. Пребывание в лагере, программа и двухразовое питание – бесплатные. Родители оплачивают своим детям только билеты в кинотеатры, музеи, театры. Завершится вторая смена 25 июля, а уже 31 июля – стартует третья.

Напомним, в первой смене в 93-х пришкольных лагерях отдохнуло 7190 детей. Первая смена прошла в два этапа – с 1 по 22 июня и с 13 по 30 июня.

Организация отдыха, оздоровления и занятости школьников во время каникул ведётся в рамках программы «Развитие образования города Владивостока» на 2014 – 2019 годы, разработанной по распоряжению главы города Игоря Пушкарёва.