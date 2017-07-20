Во Владивостоке появится новый детский садик

Рабочие уже устанавливают игровые площадки

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

На финишную прямую выходит строительство нового детского сада «Золотой ключик» во Владивостоке на улице Интернациональной, 50, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Сегодня на этом объекте рабочие монтируют горки, качели и игровые городки. Также продолжаются работы по устройству тротуарных дорожек из брусчатки, устройство теневых навесов, ограждение площадок. В здании выполняются работы по окраске стен и укладке линолеума, устройству подвесной системы потолков, систем вентиляции.

Этот детский сад станет одним из самых больших в городе: он рассчитан на 300 детей. Здание ввели в эксплуатацию 50 лет назад, в 90-е он был передан в аренду в частные руки, и чтобы вернуть здание детям, администрации города пришлось долго судиться. Теперь здесь завершается масштабная реконструкция.

Так, рабочие сделали перепланировку и капитальный ремонт помещений - от пола до потолка, заменили инженерные сети, установили пластиковые окна, реконструировали фасад. С нуля возвели новый коридор-галерею - это позволило снести стены старого коридора и значительно расширить игровые комнаты. Но главная особенность «Золотого ключика» – полноценные прогулочные площадки на крыше. Необходимость в таком решении возникла от того, что рядом со зданием недостаточно территории для прогулок. Сейчас там уже установлены конструкции для беседок, горок и качелей. А также высокие, почти по два метра, бортики по всему периметру - для безопасности.

Напомним, стройка сада ведётся по программе главы Владивостока Игоря Пушкарёва по расширению сети дошкольных учреждений. По этой программе уже построили и реконструировали 24 детских садика на улицах Вилкова, Сахалинской, Некрасовской, Узбекской, Нейбута, Русской, Пихтовой, Магнитогорской, в Снеговой Пади, на Маковского, Ковальчука, Терешковой, Порт-Артурской. В результате этой масштабной работы с 2008 года в дошкольных учреждениях Владивостока создано около 10 000 дополнительных мест. Теперь все дети с трех лет обеспечены местами в детских садах.