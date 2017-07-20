Приморский океанариум прокомментировал стимулирующие выплаты сотрудникам

«Доброжелатели» продолжают «копать» под океанариум

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

В редакцию РИА VladNews вновь пришло письмо, в котором говорится, что из федерального бюджета в Приморский океанариум ежемесячно выделяется более двух миллиардов рублей на зарплаты сотрудников. Однако люди задались вопросом, куда идут деньги с продажи билетов, если не на содержание.

Свой вопрос «доброжелатель» сопроводил документом, где представлены ежемесячные стимулирующие выплаты для тренеров.

Как рассказали в пресс-службе Приморского океанариума, стимулирующие выплаты выделяются всем сотрудникам океанариума.

- Поэтому непонятно, почему организаторов вброса в СМИ заинтересовали именно тренеры. Размер выплат определяет комиссия по стимулирующим надбавкам. Это коллегиальный орган. Источник выплат - внебюджетные поступления. Обеспечить выполнение задач, которые ставятся перед коллективом, без стимулирующих выплат было бы достаточно тяжело, - рассказали в пресс-службе.

Также корреспонденту РИА VladNews сообщили, что оклад у тренеров составляет 12-14 тысяч рублей плюс районный коэффициент и дальневосточные надбавки. Однако молодые люди работают не только в будни, но и праздники в холодной соленой воде в прорезиненных костюмах.

- Подготовив шоу за короткое время, они сейчас обеспечивают два представления в день. И это только видимая часть их работы. Есть еще тренировки, кормления и уход за животными. Каждый тренер - штучный специалист, поскольку в России нет учебных заведений, где можно получить эту профессию. Неудивительно, что тренеров стараются материально заинтересовать, поскольку в коммерческих структурах за тот же труд им платят гораздо больше, - добавили в пресс-службе.

Что касается стоимости билетов, то она была рассчитана в результате маркетинговых исследований. Средства, получаемые от продажи билетов, идут на модернизацию и развитие океанариума в части его деятельности как эколого-просветительского, культурно-воспитательного и туристического объекта.

- Бюджет Национального научного центра морской биологии действительно составляет порядка двух миллиардов рублей. Сумма внушительная, но адекватная задачам, который решает центр. Напомним, в его состав вход морской заповедник, собственно научный центр (бывший институт биологии моря) и океанариум. Бюджетные средства идут на поддержание всей этой инфраструктуры – зданий, сложнейших технических систем, лабораторий, экспозиций, научно-исследовательских судов, стационаров на берегу Японского моря, на Камчатке и Сахалине, территорий и так далее. Список этот может быть очень длинным, - сообщили в Приморском океанариуме.