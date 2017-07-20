Приморцев рассмешило видео, на котором мужчина качает на качелях собаку 16:54, 20 июля Приморцев рассмешило видео, на котором мужчина качает на качелях собаку (Видео)
Трое иностранцев совершали дерзкое нападение во Владивостоке 16:34, 20 июля Трое иностранцев совершали дерзкое нападение во Владивостоке
МЧС Приморья прогнозирует повторение «Лайонрока» 16:01, 20 июля МЧС Приморья прогнозирует повторение «Лайонрока»
Новостная лента
Июль, 20 четверг
18:37
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
18:37
Игорь Пушкарёв появился на обложке журнала Эксклюзив
18:37
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
18:22
В пригороде Находки горела база отдыха
18:07
Чем заняться владивостокским школьникам летом? Адреса
17:52
Крупнейший резидент планирует построить в приморской ТОР зерновой терминал
17:38
Во Владивостоке состоялась презентация книги «Шорохи прошлого» Фото
17:27
Как пройдет ВЭФ во Владивостоке: последние новости
17:20
Владивостокский Hyatt снова попытаются продать в Москве - пусть и с убытком для Приморья
17:16
Приморский мошенник наживался на моряках по-крупному
17:05
Приморское село снова отрезано от «большой земли» Фото
16:58
Стихия повалила деревья во Владивостоке
16:54
Приморцев рассмешило видео, на котором мужчина качает на качелях собаку Видео
16:42
В Артеме сгорела летняя кухня
16:34
Трое иностранцев совершали дерзкое нападение во Владивостоке
16:22
Приморский океанариум прокомментировал стимулирующие выплаты сотрудникам Фото
16:11
Приморские водители признались, чем занимаются за рулем
16:01
МЧС Приморья прогнозирует повторение «Лайонрока»
15:49
Приморский поселок бунтует против строительства угольного терминала Эксклюзив
15:38
Потребительская корзина в Приморье стала дешевле
15:24
«Адмирал» проведет матч со сборной Кореи
15:12
Приморцы раскрыли тайну происхождения ДТП на дорогах
15:01
​Сокамерника Игоря Пушкарева больше месяца незаконно держали под арестом
14:52
Бывший сотрудник таможни осужден на пять лет
14:42
Самочувствие приморцев напрямую зависит от погоды
14:31
Суд определил меру пресечения подозреваемому в убийстве охранника во Владивостоке
14:20
На Дальнем Востоке горят леса
14:11
Рейс Терней-Владивосток отменен
14:09
К вечеру в крае ожидаются сильные дожди с грозами
13:58
Приморские водители «доэкономились» на продуктах и бензине
13:46
Во Владивостоке отремонтируют спуск на Капитана Шефнера Фото
13:35
Уровень воды в реках Приморья колеблется до 20 см
13:24
Вода на Шаморе насторожила экспертов
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4167 (106) от 20 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Художники показали лицо современного поколения
На пятизвездочный недострой не нашлось желающих
Ну здравствуй, напарник
Продавцов и покупателей учили распознавать фальшивки
Таксист – смертельно опасная профессия
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Политика и экономика

Крупнейший резидент планирует построить в приморской ТОР зерновой терминал

Инвестиции превысят 556 миллионов рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Резидент ТОР «Михайловский» ООО «Черниговский Агрохолдинг» планирует построить зерновой терминал мощностью 20 тысяч тонн: инвестиции в проект составят более 556 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Запланировано строительство комплекса приемки, зерноочистки, сушки зерна. 

Для выращивания кукурузы, сои и ячменя компания запланировала 3,4 тысячи гектаров.

На сегодняшний день резидентами ТОР «Михайловский» являются семь компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций более 45 миллиардов рублей и с перспективой создания более двух тысяч рабочих мест.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Владивостокский Hyatt снова попытаются продать в Москве - пусть и с убытком для Приморья
17:20, 20 июля 2017 Владивостокский Hyatt снова попытаются продать в Москве - пусть и с убытком для Приморья

Открытый голландский аукцион назначен на 24 августа

Приморский поселок бунтует против строительства угольного терминала
15:49, 20 июля 2017 Приморский поселок бунтует против строительства угольного терминала

Жители Славянки хотят выйти на митинг 12 августа - но подписи под письмом Путину собираются уже сейчас

В ВЭФ примут участие представители 26 стран
21:21, 19 июля 2017 В ВЭФ примут участие представители 26 стран

Форум пройдет в сентябре во Владивостоке

Приморский бизнес жалуется на избыточный контроль
15:49, 19 июля 2017 Приморский бизнес жалуется на избыточный контроль

Вопрос с вывесками будет вынесен на общее рабочее совещание с участием представителей краевой администрации

Губернатор Приморья ответит за крупный коррупционный скандал в администрации края
15:36, 19 июля 2017 Губернатор Приморья ответит за крупный коррупционный скандал в администрации края

Полторы сотни чиновников попались на утаивании денег и имущества

Транспортники предложили пускать большегрузы во Владивостоке через Фуникулер
14:21, 19 июля 2017 Транспортники предложили пускать большегрузы во Владивостоке через Фуникулер

Депутаты городской Думы отметили, что это очень опасно

Что ждет евро в ближайшем будущем: последние новости
13:27, 19 июля 2017 Что ждет евро в ближайшем будущем: последние новости

Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке