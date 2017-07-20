Крупнейший резидент планирует построить в приморской ТОР зерновой терминал

Инвестиции превысят 556 миллионов рублей

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Резидент ТОР «Михайловский» ООО «Черниговский Агрохолдинг» планирует построить зерновой терминал мощностью 20 тысяч тонн: инвестиции в проект составят более 556 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Запланировано строительство комплекса приемки, зерноочистки, сушки зерна.

Для выращивания кукурузы, сои и ячменя компания запланировала 3,4 тысячи гектаров.

На сегодняшний день резидентами ТОР «Михайловский» являются семь компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций более 45 миллиардов рублей и с перспективой создания более двух тысяч рабочих мест.