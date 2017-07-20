Во Владивостоке состоялась презентация книги «Шорохи прошлого»

В издание вошли уникальные рукописи семьи Янковских

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

В книжном магазине «Дом книги» прошла презентация уникального издания, в котором собраны рукописи, фотографии и документы семьи Янковских, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В книге «Шорохи прошлого» представлено талантливое наследие женской половины семьи – Маргариты Янковской, Музы Янковской, Виктории Янковской. Это дневники, письма и раннее литературное творчество, которое охватывает практически пол века – период с 1907 по 1954 годы.

Книга открывается предисловием Орра Петровича Чистякова-Янковских (США), представителя четвертого поколения Янковских, внука Юрия Михайловича Янковского.

Орр Петрович с супругой приехал с визитом во Владивосток и на презентации рассказал историю начала создания книги. «Когда ко мне в руки попал столь большой архив, я сначала не знал что с ним делать, - признался Орр Петрович. - Начал вести переписку с Валериям Яковлевичем Янковским по поводу архивов и дневников. И после того, как побывал во Владимире у него в гостях, уже начал вести переписку с краевой библиотекой. Архивом заинтересовалась Сергеева Елена Николаевна, особенно тем фактом, что в нём было много информации о Бриннерах. И в начале работы мы перепечатали два дневника».

Сергеева Елена Николаевна, известный историк и краевед привезла архив семьи Янковских во Владивосток в прошлом году из Калифорнии и стала автором-составителем книги.

Издание выполнено в старинной стилистике, в тканевом переплёте. «Мы постарались сделать книгу нарядной, подарочной, - рассказал руководитель издательства «Рубеж» Колесов Александр Владимирович. – Книга получилась особенная…»

«Книга «Шорохи прошлого» создана, даже не столько для старшего, а скорее для младшего поколения, - рассказала на презентации генеральный директор ОАО «Торговый дом книги» Арбатская Вера Михайловна. – Хочется, чтобы молодёжь знала нашу историю, знала, как развивался наш город и край».