Приморцев рассмешило видео, на котором мужчина качает на качелях собаку 16:54, 20 июля Приморцев рассмешило видео, на котором мужчина качает на качелях собаку (Видео)
Трое иностранцев совершали дерзкое нападение во Владивостоке 16:34, 20 июля Трое иностранцев совершали дерзкое нападение во Владивостоке
МЧС Приморья прогнозирует повторение «Лайонрока» 16:01, 20 июля МЧС Приморья прогнозирует повторение «Лайонрока»
Новостная лента
Июль, 20 четверг
18:36
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
18:36
Игорь Пушкарёв появился на обложке журнала Эксклюзив
18:36
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
18:22
В пригороде Находки горела база отдыха
18:07
Чем заняться владивостокским школьникам летом? Адреса
17:52
Крупнейший резидент планирует построить в приморской ТОР зерновой терминал
17:38
Во Владивостоке состоялась презентация книги «Шорохи прошлого» Фото
17:27
Как пройдет ВЭФ во Владивостоке: последние новости
17:20
Владивостокский Hyatt снова попытаются продать в Москве - пусть и с убытком для Приморья
17:16
Приморский мошенник наживался на моряках по-крупному
17:05
Приморское село снова отрезано от «большой земли» Фото
16:58
Стихия повалила деревья во Владивостоке
16:54
Приморцев рассмешило видео, на котором мужчина качает на качелях собаку Видео
16:42
В Артеме сгорела летняя кухня
16:34
Трое иностранцев совершали дерзкое нападение во Владивостоке
16:22
Приморский океанариум прокомментировал стимулирующие выплаты сотрудникам Фото
16:11
Приморские водители признались, чем занимаются за рулем
16:01
МЧС Приморья прогнозирует повторение «Лайонрока»
15:49
Приморский поселок бунтует против строительства угольного терминала Эксклюзив
15:38
Потребительская корзина в Приморье стала дешевле
15:24
«Адмирал» проведет матч со сборной Кореи
15:12
Приморцы раскрыли тайну происхождения ДТП на дорогах
15:01
​Сокамерника Игоря Пушкарева больше месяца незаконно держали под арестом
14:52
Бывший сотрудник таможни осужден на пять лет
14:42
Самочувствие приморцев напрямую зависит от погоды
14:31
Суд определил меру пресечения подозреваемому в убийстве охранника во Владивостоке
14:20
На Дальнем Востоке горят леса
14:11
Рейс Терней-Владивосток отменен
14:09
К вечеру в крае ожидаются сильные дожди с грозами
13:58
Приморские водители «доэкономились» на продуктах и бензине
13:46
Во Владивостоке отремонтируют спуск на Капитана Шефнера Фото
13:35
Уровень воды в реках Приморья колеблется до 20 см
13:24
Вода на Шаморе насторожила экспертов
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4167 (106) от 20 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Художники показали лицо современного поколения
На пятизвездочный недострой не нашлось желающих
Ну здравствуй, напарник
Продавцов и покупателей учили распознавать фальшивки
Таксист – смертельно опасная профессия
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Фоторепортажи

Во Владивостоке состоялась презентация книги «Шорохи прошлого»

В издание вошли уникальные рукописи семьи Янковских
Фото: Елена Кищик, РИА VladNews Фото: Елена Кищик, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

В книжном магазине «Дом книги» прошла презентация уникального издания, в котором собраны рукописи, фотографии и документы семьи Янковских, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В книге «Шорохи прошлого» представлено талантливое наследие женской половины семьи – Маргариты Янковской, Музы Янковской, Виктории Янковской. Это дневники, письма и раннее литературное творчество, которое охватывает практически пол века – период с 1907 по 1954 годы.

Книга открывается предисловием Орра Петровича Чистякова-Янковских (США), представителя четвертого поколения Янковских, внука Юрия Михайловича Янковского.

Орр Петрович с супругой приехал с визитом во Владивосток и на презентации рассказал историю начала создания книги. «Когда ко мне в руки попал столь большой архив, я сначала не знал что с ним делать, - признался Орр Петрович. - Начал вести переписку с Валериям Яковлевичем Янковским по поводу архивов и дневников. И после того, как побывал во Владимире у него в гостях, уже начал вести переписку с краевой библиотекой. Архивом заинтересовалась Сергеева Елена Николаевна, особенно тем фактом, что в нём было много информации о Бриннерах. И в начале работы мы перепечатали два дневника».

Сергеева Елена Николаевна, известный историк и краевед привезла архив семьи Янковских во Владивосток в прошлом году из Калифорнии и стала автором-составителем книги.

Издание выполнено в старинной стилистике, в тканевом переплёте. «Мы постарались сделать книгу нарядной, подарочной, - рассказал руководитель издательства «Рубеж» Колесов Александр Владимирович. – Книга получилась особенная…»

«Книга «Шорохи прошлого» создана, даже не столько для старшего, а скорее для младшего поколения, - рассказала на презентации генеральный директор ОАО «Торговый дом книги» Арбатская Вера Михайловна. – Хочется, чтобы молодёжь знала нашу историю, знала, как развивался наш город и край».

Автор фоторепортажа: Елена Кищик, РИА VladNews

comments powered by Disqus
Похожие новости
Владивосток увидел балет «Маргарита и Арман»
09:07, 20 июля 2017 Владивосток увидел балет «Маргарита и Арман»

Открыл вечер юмористический «Балет 101»

Во Владивостоке стартовал турнир серии Гран-при по бадминтону
17:13, 19 июля 2017 Во Владивостоке стартовал турнир серии Гран-при по бадминтону

Разыгрывается призовой фонд в 55 тысяч долларов

Приморский «Адмирал» готовится к бою
15:23, 19 июля 2017 Приморский «Адмирал» готовится к бою

У спортсменов ежедневно проходит по две тренировки

Выставка
14:42, 19 июля 2017 Выставка "Портрет" открылась во Владивостоке

Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток: лето в разгаре
15:45, 18 июля 2017 Владивосток: лето в разгаре

Фоторепортаж РИА VladNews

«Луч-Энергия» разгромил «Томь» со счетом 3:0
11:57, 16 июля 2017 «Луч-Энергия» разгромил «Томь» со счетом 3:0

В активе команды из Приморья три очка

Японский художник дал мастер-класс владивостокцам
20:24, 15 июля 2017 Японский художник дал мастер-класс владивостокцам

Абсолютно все желающие смогли попробовать себя в этом искусстве