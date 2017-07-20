Как пройдет ВЭФ во Владивостоке: последние новости

Стало известно, какие экспозиции представят регионы на «Улице Дальнего Востока»

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Гости и участники третьего Восточного экономического форума во Владивостоке смогут прямо во время форума оформить «дальневосточный гектар»: в каждом павильоне ДФО на «Улице Дальнего Востока» можно будет получить консультацию и подать заявку на выдачу земельного участка. Об этом рассказал полпред президента России в федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

- Дальний Восток занимает площадь более шести миллионов квадратных километров. С ним невозможно познакомиться за один раз. Выставка “Улица Дальнего Востока” сделана для того, чтобы каждый посетитель смог проникнутся духом и красотами дальневосточного региона России, его традициями и культурой, - сказал Трутнев.

Так, историческую экспозицию об основных этапах развития Приморского края разместят в павильоне «Лотос». Основой выставки станет детально проработанный макет комплекса фортификационных сооружений «Владивостокская крепость», одной из самых мощных приморских крепостей мира. На площадке павильона планируется размещение эко-бара, выполненного в форме отпечатка лапы тигра – символа Приморья, изображенного в герб региона. Здесь же можно будет попробовать специально разработанные безалкогольные коктейли из реликтовых дикоросов, произрастающих на территории региона (элеутерококк, лимонник, кишмиш и др.). Гости также смогут продегустировать оригинальные продукты местных производителей: конфеты «Птичье молоко» с агар-агаром, шоколад с морской солью и морскими водорослями, хлеб с хитозаном. В павильоне «Сихотэ-Алинь» разместится современная экспозиция, демонстрирующая экономический и социальный потенциал Приморского края.

Павильон Амурской области будет разделен на две зоны, где будут представлены экономические проекты и культурно-исторический аспект. «Экономическую часть» зонируют по отраслевым сферам – от традиционного сельского хозяйства до индустриальной газохимии. Инвестиционные проекты будут представлены на объемной 3D-карте. В лайт-боксе о космодроме «Восточный» можно будет увидеть автомат космического питания, а также «побывать в космосе» с помощью интерактивной зоны VR-реальности. Культурно-историческая зона будет оформлена в виде деревянных конструкций из бруса, имитирующих отдельные фрагменты Албазинского острога – первого укреплённого поселения русских на Амуре.

Экспозиция Еврейской АО будет создана в форме треугольника. По словам организаторов, это форма, связанная с культурой и историей еврейского народа, символизирующая равновесие в природе и гармонию человека с окружающим миром. В основном павильоне планируется размещение тематических блоков экспозиции: санаторно-курортная зона «Кульдур», экспозиции крупнейших предприятий, восстановление популяции амурского тигра, заповедники и заказники области, экотуризм, освоение Амура.

Экспозиция Камчатского края в этом году представляет зимние путешествия и отдых на Камчатке. Богатый туристический и инвестиционный потенциал зимних видов отдыха и спорта на Камчатке станет основной темой стенда. История культурного наследия Камчатки будет отражена в большой застройке национальных жилищ и первых строений тех, кто осваивал Камчатку. Внутри павильона «Пурга» сымитируют настоящую метель. Рядом выставят макет круглогодичной теплицы, созданной агропромышленным проектом «Зеленая ферма в ТОР «Камчатка» с живыми саженцами. Посетители продегустируют огуречный фреш и лимонад.

Павильон Магаданской области построят в виде золотого слитка. Основу павильона составит презентация золотодобывающей отрасли. В этой зоне расположена витрина с муляжами крупных самородков. Здесь же можно будет заглянуть в корякскую юрту и увидеть особенности самобытной культуры корякского народа в тундровых условиях. Для посетителей будут организованы мастер-классы по декоративно - прикладному творчеству народов Севера. Гости ВЭФ будут учиться вышивать подшейным волосом оленя, плести из крапивы, получить азы бисероплетения и косторезного искусства.

«Сохраняя традиции, создаем будущее!» так называется экспозиция Республики Саха (Якутия). Павильон будет выполнен в форме традиционного якутского жилища – Урасы, стилизованного в образе якутского Хранителя Холода «Чысхаана». Внутри павильона установят сенсорный стол, где представлены приоритетные инвестиционные проекты Республики. Планируется презентация макетов круглогодичного тепличного комплекса в ТОР «Кангалассы» и высокотехнологичной Жатайской судоверфи на базе реконструкции и модернизации Жатайского судоремонтно-судостроительного завода. Гости смогут увидеть главные достопримечательности региона – наследия ЮНЕСКО, нетающие ледники «Булуус», песчаные дюны «Тукуланы».

Павильон Сахалинской области представлен в виде лосося и называется «Остров-рыба». Внутри посетители смогут узнать об инвестпроектах, познакомиться с туристическими предложениями. С помощью очков виртуальной реальности посетители смогут очутиться среди снежных склонов комплекса, посмотреть панорамные виды в формате «360 градусов».

В виде кита-исполина соорудит павильон Чукотка. Длина «кита-павильона» 25 метров – почти соответствует размерам живого кита. На площадке павильона Чукотского автономного округа можно полюбоваться северным сиянием в любое время суток. Стилизованный, под тающий сугроб навес, создает тень от солнца. Под навесом находится лаунж-зона, где в очках виртуальной реальности можно насладиться красками северного неба и сказочно-красивым северным сиянием.

Двухуровневый павильон Хабаровского края выполнят из натуральных природных материалов, экологически чистой древесины и дизайнерского мха. Снаружи на втором уровне для всех посетителей «Улицы Дальнего Востока» предусмотрена стилизованная смотровая площадка с посадочными местами в стиле «кафе».

Напомним, Восточный экономический форум пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. В программу включены бизнес-диалоги между странами Россия-АСЕАН, Россия-Индия, Россия-Китай, Россия-Республика Корея, Россия-Япония.

Кроме того, в рамках форума будут презентованы инвестиционные проекты, планируемые к реализации в макрорегионе. В 2016 году на полях ВЭФ было подписано 214 соглашений на сумму более 1,85 трлн рублей. Участниками форума стали 3 711 человек из 56 стран мира. Как ранее уточнял глава Минвостокразвития Александр Галушка, на сегодняшний день заявок на участие в форуме подано на 30% больше, чем в прошлом году.