Приморский мошенник наживался на моряках по-крупному

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество"

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

В городе Находка Приморского края возбуждено уголовное дело по факту мошенничества - по заявлению гражданина о том, что им оплачены услуги агента по трудоустройству - но на работу его так и не устроили, а деньги не вернули. Ущерб составил 75 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 39-летний мужчина, который, представляясь сотрудником морского кадрового агентства, предлагал гражданам помощь в трудоустройстве на морское судно. За оказанную услугу подозреваемый получал денежные средства в сумме от 75 до 160 тысяч рублей на банковскую карту и тратил по собственному усмотрению.

Сотрудниками транспортной полиции установлено семь эпизодов преступной деятельности злоумышленника. Общий ущерб, причиненный мошенником, составил порядка 600 тысяч рублей.

У подозреваемого отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 5 лет колонии.