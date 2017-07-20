Приморцев рассмешило видео, на котором мужчина качает на качелях собаку

Питомец сам изъявил желание «развлечься»

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Приморцев рассмешило видео, на котором мужчина во время прогулки со своим питомцем решил покатать его на качелях, сообщает РИА VladNews.

Видеоролик был снят в поселке Новый и сразу же появился в сети. Как рассказал автор видео, собака сама изъявила желание поразвлечься во время прогулки. Однако катаниями на каруселях не закончилось, питомец решил еще скатиться с горки, но вот этот момент на видео не попал.

Данный видеоролик рассмешил приморцев, некоторые даже предположили, что мужчина забрал из детского сада не того.

«Какой заботливый хозяин у собачки, собачки круто повезло в этой жизни», «А песику нравится, покорно лежит», «В нашем поселке живут удивительные люди», - написали комментаторы.