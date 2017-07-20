Суд определил меру пресечения подозреваемому в убийстве охранника во Владивостоке

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Фрунзенский суд Владивостока отправил 52-летнего подозреваемого в убийстве 18-летнего молодого человека в СИЗО, сообщает РИА VladNews. Таким образом, арестованный проведет под стражей до 19 сентября.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в СУ СК РФ по Приморскому краю, в настоящее время расследование уголовного дела продолжается, однако у следствия есть все основания подозревать задержанного в данном убийстве.

Как ранее сообщало РИА VladNews, убийство 18-летнего молодого человека произошло утром в понедельник, 17 июля. Подозреваемый был задержан тем же вечером по месту жительства. Как стало известно агентству, мужчина вел дневник, где написал о своем преступлении.