В пригороде Находки горела база отдыха

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу города Находка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в летнем домике, на одной из баз отдыха расположенной в пригороде.

Спустя 10 минут по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению. Летний домик был полностью охвачен огнём.

Возникла угроза распространения огня на рядом стоящие объекты, но благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных пожар был локализован, а после – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 15 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. При тушении было задействовано 10 человек личного состава и две единицы техники.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.