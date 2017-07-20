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В Артеме сгорела летняя кухня

Общая площадь возгорания составила 30 кв. м
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Артёма, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре на летней кухне, расположенной по улице Свердлова.

Спустя пять минут по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению. Кухня была полностью объята пламенем.

Возникла угроза распространения огня на рядом стоящие объекты, благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных пожар был локализован, а после – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 30 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. При тушении было задействовано девять человек личного состава и две единицы техники.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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