Приморские водители признались, чем занимаются за рулем

Почти 20 000 приморцев приняли участие в опросе

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Популярный автомобильный портал Drom.ru провел опрос среди водителей Приморья, сообщает РИА VladNews. Цель опроса - выяснить, пользуются ли водители за рулем всевозможными мессенджерами.

Большинство приморцев признались, что иногда грешат и пишут смс-сообщения, сообщения в WhatsApp и Telegram - 38,9% процентов опрошенных выбрали именно этот вариант. 21,9% честных граждан признались, что используют средства коммуникации при вождении абсолютно всегда. 38,1% из 17 028 опрошенных приморцев категорически ответили, что никогда не пользуются мобильными телефонами во время езды.

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