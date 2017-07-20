Потребительская корзина в Приморье стала дешевле

Стоимость составила 5038 рублей

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

В июне в Приморье было отмечено снижение цен на яйца, гречку и лук, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Таким образом, яйцо куриное подешевело на 10%, куры – на 2,5%, гречка и лук – на 5%, капуста – на 2%. В среднем на 1% снизились цены на подсолнечное масло, сыры и пшено, но наблюдается рост цен на сахар.

По словам специалистов, рост цен связан с ростом отпускных цен у поставщиков из Орловской, Воронежской областей, и Краснодарского края.

В июне по сравнению с предыдущим месяцем потребительская корзина подешевела почти на 22 рубля. Так, стоимость минимального набора продуктов питания в Приморье в июне составила 5038 рублей.

Напомним, минимальный набор продуктов питания входящих в потребительскую корзину включает 33 продовольственных товара.