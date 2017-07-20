«Адмирал» проведет матч со сборной Кореи

Вход бесплатный

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

29 и 30 июля в КСК «Фетисов Арена» во Владивостоке состоятся хоккейные матчи между сборной Республики Корея и клубом «Адмирал», сообщает РИА VladNews со ссылкой на НОТК во Владивостоке.

Товарищеские матчи состоятся в рамках подготовки местной команды к новому сезону КХЛ. Вход будет свободный, начало матчей в 19:00. В холле болельщиков будут ждать общительные аниматоры, а также все желающие смогут получить красочные открытки с видами спорта зимней Олимпиады 2018 г. от Национальной организации туризма Кореи.