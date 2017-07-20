Приморцы раскрыли тайну происхождения ДТП на дорогах

По мнению жителей края, алкоголь незначительно повышает вероятность аварийных ситуаций

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Популярный автомобильный портал Drom.ru опубликовал результаты опроса, в котором приморским водителям предстояло рассказать о причинах ДТП на дорогах, сообщает РИА VladNews.

На выбор респондентам было предложено семь вариантов. Почти 20% респондентов считают, что причиной ДТП стал недостаточно жесткий контроль за нарушениями ПДД. 27,3% опрошенных сетуют на невнимательных пешеходов. Около 10% винят в авариях плохое состояние автопарка.

71% из 22 455 опрошенных согласились, что виноваты в авариях плохие дороги. Кроме того, большинство респондентов все-таки признались, что неосторожность и глупость водителей - основная причина ДТП.

Примечательно, что вождение в трезвом виде причиной аварии считают всего 38,5% опрошенных приморцев.

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