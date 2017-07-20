Приморцы раскрыли тайну происхождения ДТП на дорогах 15:12, 20 июля Приморцы раскрыли тайну происхождения ДТП на дорогах
​Сокамерника Игоря Пушкарева больше месяца незаконно держали под арестом 15:01, 20 июля ​Сокамерника Игоря Пушкарева больше месяца незаконно держали под арестом
Суд определил меру пресечения подозреваемому в убийстве охранника во Владивостоке 14:31, 20 июля Суд определил меру пресечения подозреваемому в убийстве охранника во Владивостоке
Новостная лента
Июль, 20 четверг
15:34
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
15:34
Игорь Пушкарёв появился на обложке журнала Эксклюзив
15:34
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
15:24
«Адмирал» проведет матч со сборной Кореи
15:12
Приморцы раскрыли тайну происхождения ДТП на дорогах
15:01
​Сокамерника Игоря Пушкарева больше месяца незаконно держали под арестом
14:52
Бывший сотрудник таможни осужден на пять лет
14:42
Самочувствие приморцев напрямую зависит от погоды
14:31
Суд определил меру пресечения подозреваемому в убийстве охранника во Владивостоке
14:20
На Дальнем Востоке горят леса
14:11
Рейс Терней-Владивосток отменен
14:09
К вечеру в крае ожидаются сильные дожди с грозами
13:58
Приморские водители «доэкономились» на продуктах и бензине
13:46
Во Владивостоке отремонтируют спуск на Капитана Шефнера Фото
13:35
Уровень воды в реках Приморья колеблется до 20 см
13:24
Вода на Шаморе насторожила экспертов
13:13
​Приморец чуть было не лишился автомобиля из-за долгов его прежнего владельца
13:02
С поезда Москва-Владивосток сняли наркокурьера-оптовика
12:55
МЧС Приморья: Последствия в результате непогоды были оперативно устранены
12:43
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
12:32
Эротический дорожный знак перевозбудил приморцев Фото
12:22
Мошенник-рецидивист из Приморья продавал россиянам несуществующие автозапчасти
12:00
Приморцы отправились в велопутешествие с Иисусом Фото
11:50
Один авиарейс прибывает в Приморье с опозданием
11:39
Во Владивостоке за сутки произошло более 60 аварий Эксклюзив
11:28
Неизвестный избил и ограбил жителя Владивостока
11:17
Ремонт школ и детских садов к новому учебному году продолжается во Владивостоке
11:06
Фестиваль «Мариинский» собирает звезд во Владивостоке Видео
10:55
Житель Владивостока добегался через дорогу Эксклюзив
10:44
Автоледи сбила пенсионерку на «зебре» во Владивостоке Эксклюзив
10:33
Константин Межонов и прокурор города Виктор Малюков провели совместный прием граждан по личным вопросам
10:11
Прошедший циклон осложнил жизнь автолюбителям Владивостока Видео
10:01
Сбербанк Онлайн признан лучшим финансовым приложением в России
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4167 (106) от 20 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Художники показали лицо современного поколения
На пятизвездочный недострой не нашлось желающих
Ну здравствуй, напарник
Продавцов и покупателей учили распознавать фальшивки
Таксист – смертельно опасная профессия
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Бывший сотрудник таможни осужден на пять лет

Мужчина признан виновным в мошенничестве и взяточничестве
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Бывший сотрудник таможенных органов Приморского края за взяточничество и мошенничество приговорен судом к 5 годам лишения свободы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Собранные следственным органом Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства оказались достаточными для вынесения судом приговора в отношении бывшего заместителя начальника отдела таможенного поста Морской порт Владивосток Владивостокской таможни. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290, ч. 1 ст. 291.2, ч. 3 ст. 159 УК РФ (получение взятки, мелкое взяточничество, мошенничество).

Напомним, в августе и декабре 2014 года осужденный получил взятки на общую сумму 33 тыс. рублей от представителя и директора ООО «Азиатско-Восточный Таможенный Брокер 25» за содействие в беспрепятственном перемещении товаров участника внешнеэкономической деятельности через таможенную границу Российской Федерации и выдачу документов на товар.

В феврале и марте 2015 года, осужденный, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием получил от представителя ООО «Запчасть комплект» и ООО «ТК – Компас» денежные средства на общую сумму 8 тыс. рублей. Последнему осужденный пообещал оказать содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, хотя в силу своих служебных полномочий не мог повлиять на результаты таможенных процедур. Денежные средства переводились на банковскую карту супруги осужденного.

Советским районным судом г. Владивостока с учетом позиции Приморского транспортного прокурора в отношении бывшего таможенника постановлен обвинительный приговор, судом назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 600 тыс. рублей и лишением классного чина «советник государственной гражданской службы РФ 1 класса».

comments powered by Disqus
Похожие новости
Суд определил меру пресечения подозреваемому в убийстве охранника во Владивостоке
14:31, 20 июля 2017 Суд определил меру пресечения подозреваемому в убийстве охранника во Владивостоке

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается

На Дальнем Востоке горят леса
14:20, 20 июля 2017 На Дальнем Востоке горят леса

Самая большая площадь возгорания зафиксирована в Республике Сахе

Приморские водители «доэкономились» на продуктах и бензине
13:58, 20 июля 2017 Приморские водители «доэкономились» на продуктах и бензине

За перевозку мяса в выключенных рефрижераторах им придется ответить по закону

Уровень воды в реках Приморья колеблется до 20 см
13:35, 20 июля 2017 Уровень воды в реках Приморья колеблется до 20 см

Гидрологическая обстановка в крае

​Приморец чуть было не лишился автомобиля из-за долгов его прежнего владельца
13:13, 20 июля 2017 ​Приморец чуть было не лишился автомобиля из-за долгов его прежнего владельца

Сумма долга составила 23 000 рублей

С поезда Москва-Владивосток сняли наркокурьера-оптовика
13:02, 20 июля 2017 С поезда Москва-Владивосток сняли наркокурьера-оптовика

Полицейские перекрыли канал поставки синтетических наркотиков

Мошенник-рецидивист из Приморья продавал россиянам несуществующие автозапчасти
12:22, 20 июля 2017 Мошенник-рецидивист из Приморья продавал россиянам несуществующие автозапчасти

Злоумышленник получил срок