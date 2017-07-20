Бывший сотрудник таможни осужден на пять лет

Мужчина признан виновным в мошенничестве и взяточничестве

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Бывший сотрудник таможенных органов Приморского края за взяточничество и мошенничество приговорен судом к 5 годам лишения свободы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Собранные следственным органом Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства оказались достаточными для вынесения судом приговора в отношении бывшего заместителя начальника отдела таможенного поста Морской порт Владивосток Владивостокской таможни. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290, ч. 1 ст. 291.2, ч. 3 ст. 159 УК РФ (получение взятки, мелкое взяточничество, мошенничество).

Напомним, в августе и декабре 2014 года осужденный получил взятки на общую сумму 33 тыс. рублей от представителя и директора ООО «Азиатско-Восточный Таможенный Брокер 25» за содействие в беспрепятственном перемещении товаров участника внешнеэкономической деятельности через таможенную границу Российской Федерации и выдачу документов на товар.

В феврале и марте 2015 года, осужденный, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием получил от представителя ООО «Запчасть комплект» и ООО «ТК – Компас» денежные средства на общую сумму 8 тыс. рублей. Последнему осужденный пообещал оказать содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, хотя в силу своих служебных полномочий не мог повлиять на результаты таможенных процедур. Денежные средства переводились на банковскую карту супруги осужденного.

Советским районным судом г. Владивостока с учетом позиции Приморского транспортного прокурора в отношении бывшего таможенника постановлен обвинительный приговор, судом назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 600 тыс. рублей и лишением классного чина «советник государственной гражданской службы РФ 1 класса».