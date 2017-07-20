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Общество

Самочувствие приморцев напрямую зависит от погоды

Результаты опроса среди населения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Более половины россиян заявили о влиянии погоды на самочувствие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. 

По сравнению с прошлыми годами этим летом установилась аномальная погода, заявили 58 % участников опроса ВЦИОМа. 

Из них 73 % обратили внимание на обильные осадки, 52 % — на низкие температуры воздуха. Влияние погоды на себе заметили 63 % от числа тех, кто считает её аномальной. Больше других о таком влиянии заявили женщины (67 % от всех опрошенных женщин) и люди старше 60 лет (72 % от всех респондентов этой возрастной категории). Меньше доля среди мужчин: 57 %. В возрастной категории от 18 до 24 лет мнения о том, что погода повлияла на самочувствие, придерживаются 45 % опрошенных. 

Под влиянием погоды на себя россияне чаще понимают испортившееся настроение или самочувствие, реже — потерю урожая или прибыли, отметили социологи. Аномальной погоду не назвали жители Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов. Мнения россиян относительно причин необычной погоды этим летом разошлись, 13 % связали аномальную погоду с изменением климата, по 11 % заявили о загрязнении окружающей среды, глобальном потеплении или с неправильным использованием природных ресурсов. При этом 8 % полагают, что было применено климатическое оружие. 

По мнению социологов ВЦИОМа, результаты опроса показывают, что россияне не разбираются в том, как устроен климат, их мнения о погоде основаны как на школьном курсе географии, так и на народных приметах. Кроме того, социологи поставили под сомнение связь самочувствия с погодными условиями, заявил аналитик центра Иван Леконцев. «Как понять человеку с плохим настроением — его подавленное состояние связано с дождями, или с голодом, или с одиночеством? Причин здесь могут быть десятки, и погода — лишь один из возможных факторов», — заявил он. ВЦИОМ провел телефонный опрос 16–17 июля, в нем приняли участие 1,2 тыс. человек старше 18 лет. Размер погрешности социологи оценили в не более 3,5 %.

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