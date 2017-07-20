Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир…

Самая красивая женщина следственных органов России – в интервью РИА VladNews

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Имя старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю Авроры Римской известно практически каждому приморцу. Журналисты Аврору Викторовну боготворят. Она входит в десятку самых красивых женщин России. В социальных сетях есть даже группа фанатов, которые называют ее «солнцем, освещающим криминальную жизнь Приморья». В преддверии профессионального праздника - Дня сотрудника органов следствия России - Аврора Римская дала интервью РИА VladNews, в котором рассказала о работе, детских мечтах и своих увлечениях.

- Аврора Викторовна, вы ведь занимаетесь не только взаимодействием со СМИ, насколько я знаю, у вас большая «общественная нагрузка»?

- Да, помимо взаимодействия с журналистами, я работаю со школьниками, их родителями, студентами и вообще с любыми представителями разных профессий, общественными организациями (кстати, недавно заключили соглашения о сотрудничестве с «Матерями России» и Приморским краевым клубом служебного собаководства).

Работа с детьми подразумевает профилактику, беседы, общение, возможность задать вопросы, обсудить ситуацию и придумать наилучший вариант выхода из нее. Рассказываю детям о работе следователя, с тем, что бы заинтересовать и помочь определиться с будущей профессией. Важное направление – патриотическое воспитание. Например, мы проводим конкурсы детского рисунка.

С трудовыми коллективами обсуждаю проблемы коррупционного поведения, ведь, несмотря на то, что об этом сейчас много говорят, не каждый знает все тонкости и может по незнанию наступить на «грабли».

- Что в работе вас вдохновляет, а что, наоборот, заставляет опускать руки?

- Вдохновляет - общие цели и интересы, когда ты с журналистами на одной волне. Когда работа не для галочки, а для общего блага, когда видишь конечную цель. «Опускать руки» – громко сказано, но все же не люблю, как говорится, работать на «корзину», когда энергетические затраты огромны, а конечная цель не достигнута… Например, когда тебе звонят часов эдак в 9 вечера и просят записать синхрон для новостного канала, ты бросаешь всё и едешь, а в итоге сюжет решают в эфир не ставить. Но жизнь на этом не останавливается, поэтому не обращаю внимание на такие мелочи.

- И как вам удается сохранять спокойствие и хорошее настроение при столь жестком рабочем ритме?

- Если работа спорится, кипит, несмотря на эмоциональную нагрузку, я счастлива!

Моя формула хорошего настроения – это улыбка (как говорится, от внешнего к внутреннему), позитивное мышление, расширение жизненных интересов и терпимость к другим людям.

- Бывает ли у вас желание всё бросить, поменять род деятельности?

- Я пробовала себя в разных стезях и, исходя из опыта, думаю, что работа в следственных органах по направлению «взаимодействие со СМИ и связи с общественностью» соответствует моему творческому началу и другим потребностям души. Ведь это здорово, когда деловое и творческое начало – две реки - соединяются и впадают в море.

- А кем мечтали стать в детстве?

- В детстве мечты были противоречивы, я хотела быть одновременно и артисткой цирка, так как занималась в цирковой студии, и следователем.

- Все до такой степени привыкли видеть вас в форме Следственного комитета, что мысль о вас, к примеру, в платье или джинсах остается чисто гипотетической. А вы, одетая в форму и по "гражданке", ощущаете себя разными людьми?

- При смене образа в одежде я не перестаю быть самой собой. Конечно, когда я на работе и в форме, придерживаюсь правил профессионального поведения. В силу своей профессии, я информирую общество об очень серьезных вещах, за моими словами стоят судьбы людей, горе и несчастье… И это требует особой четкости подачи информации, отслеживается каждая фраза и слово, интонация. Это не устрашение, не угрозы, не порицание – это факт, что при совершении преступного деяния возмездие неизбежно. При этом не все понимают, что может быть этим преступным деянием. Не все же юристы и знают уголовный кодекс, а, исходя из представленных примеров, людям становится понятно, что так делать нельзя.

После работы я мысленно снимаю мундир, меняется выражение лица, эмоции. Это нормально, это жизнь. На самом деле все взаимосвязано, без определенных личных качеств человек не становится тем, кто он есть в жизни и профессии.

- Какая Аврора Римская вне работы? Как проводите время?

- Считаю, что в жизни должно быть разнообразие, в том числе и в увлечениях. Мой досуг – творчество: танцы, рукоделье, музыка; физкультура, кинология, книги. Ничего необычного, нормальная жизнь человека…

- Любите путешествовать?

- Особой тяги к путешествиям у меня нет, но если получатся посетить новые места, это всегда радует, обновляет, перезагружает, обогащает эмоционально и духовно.

- Есть ли у вас кумиры, люди, на которых вы равняетесь?

- Одна из заповедей гласит: Не сотвори себе кумира. Есть люди, которые своей жизнью, поступками, делами и стремлениями дают повод задуматься, проанализировать, чему-то научится и стать лучше. Это не значит, что они для меня кумиры, это новые знания и новый опыт моей жизни.

- Как вы относитесь к соцсетям?

- Соцсети - гениальное изобретение человечества! Во-первых, очень помогает в работе. Практически у каждого ведомства есть свои аккаунты в соцсетях. Это возможность получать информацию онлайн, оперативно проверять и реагировать на нее.

- Вы - активный пользователь?

- Я пользователь соцсетей в основном в рамках работы, в жизни скорее пассивный наблюдатель за виртуальной жизнью.

- Аврора Викторовна, вы – кумир журналистов и следователей. Поделитесь, пожалуйста, с нашими читательницами секретами вашей красоты и молодости.

- Никаких секретов! Как поется в песне Высоцкого: «Я вышел ростом и лицом – спасибо матери с отцом!»…

Мария Стеблянко