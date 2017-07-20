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На Дальнем Востоке горят леса

Самая большая площадь возгорания зафиксирована в Республике Сахе
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

На Дальнем Востоке за в период с 18 июля по 19 июля сгорели 14 тыс. га леса, основная часть возгорания пришлась на Республику Саха, сообщает РИа VladNews со ссылкой на сайт департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу. 

Всего в регионе возникло 12 новых лесных пожаров. Самая большая площадь возгорания зафиксирована в Республике Сахе — 10,7 тыс. га. По данным ведомства, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло более 1,5 тыс. лесных пожаров на площади 1,16 млн. га. Около половины из них сгорело в Якутии — 665,4 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами был введен на Дальнем Востоке в конце апреля. В тот же день в режим повышенной готовности были переведены более 3,3 тыс. личного состава спасателей и 230 единиц техники. 


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