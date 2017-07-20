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Приморские водители «доэкономились» на продуктах и бензине

За перевозку мяса в выключенных рефрижераторах им придется ответить по закону
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Сотрудники Россельхознадзора Приморья уличили двух водителей большегрузов в нарушении температурного режима, что могло обернутся порчей мясной продукции из-за оттаивания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На 265-м километре трассы Владивосток-Хабаровск сотрудники ДПС остановили грузовик «КамАЗ», двигающийся в посёлок Таёжный Надеждиного района. При осмотре машины выяснилось, что водитель в течении 5 часов перевозил 12 тонн говядины с нарушением температурного режима. Датчик показывал температуру -15 градусов, при том что температура в рефрижераторной установке по закону должна составлять -18 градусов. Подобные действия водители обычно предпринимают из-за желания сэкономить на топливе.

На нарушителя составлен протокол по статье 10.6 КоАП РФ, что влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на ИП - от трех тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юрлиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Другое правонарушение зафиксировано на том же посту ДПС. Инспекторы остановили для проверки автомобиль Toyota Toyoace, двигающийся из Спасского района в Хабаровский край. Проверка показала, что в машине перевозилось 2 тонны охлаждённой свинины с нарушением температурного режима на 2 градуса. Водителю авто грозит аналогичный штраф.

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