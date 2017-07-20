Сумма долга составила 23 000 рублей

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Приморец чуть было не лишился автомобиля из-за долгов его прежнего владельца, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью. Чтобы снять запрет на регистрационные действия автотранспортного средства, должнику пришлось погасить всю сумму долга.

В отдел судебных приставов по Октябрьскому району поступил исполнительный лист в отношении местного жителя, который до сих пор не выплатил ущерб в результате ДТП, общая сумма которого составила 23000 рублей.

В связи с тем, что гражданин на приём к судебному приставу-исполнителю не явился и не предпринимал никаких действий к погашению долга, судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении автотранспортного средства, находящегося в собственности должника. Однако нашелся покупатель, который рискнул приобрести автомобиль мужчины по договору купли-продажи.

Когда новоиспеченный владелец попытался зарегистрировать свой автомобиль, то получил отказ в постановке на учет транспортного средства из-за долгов предыдущего хозяина. Недальновидному покупателю пришлось в спешном порядке разыскивать старого владельца и уговаривать его оплатить долг в полном объеме.

И лишь после того, как должник, прибыв из соседнего района, выплатил всю сумму долга, судебный пристав-исполнитель отменил запрет на регистрацию автотранспортного средства.