Вода на Шаморе насторожила экспертов

Также не очень хороший результат дала проба из озера Солдатское

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

В воде Шаморы во Владивостоке и озера Солдатского в Уссурийске обнаружено несоответствие гигиеническим нормативам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Приморья.

Из 49 проб, исследованных на микробиологические показатели, в 8 пробах регистрируется несоответствие гигиеническим нормам. Превышения гигиенических нормативов по данному показателю зарегистрированы в Уссурийске Солдатское озеро пляж «Нептун», в бухте Лазурная в районе пляжа «Вояж-плюс».

Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы не обнаружены.

Всего с 10 по 14 июля в крае был проведен отбор 57 проб морской воды и воды поверхностных водоемов, из них проведено исследование 49 проб воды на соответствие требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, 27 проб - по санитарно-химическим, 19 проб по паразитологическим и 19 – по вирусологическим показателям.