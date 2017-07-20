МЧС Приморья: Последствия в результате непогоды были оперативно устранены

Сильный грозовой дождь накрыл регион в минувшие сутки

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Ливень с грозой, накрывшие Приморье в минувшие сутки, не оправдали прогнозируемые ЧС в крае, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, в крае зарегистрированы лишь незначительные происшествия, осложнений никаких нет.

В некоторых районах края зарегистрировано скопление воды. Также в результате разыгравшейся стихии произошло незначительно отключение от электроснабжения.

В результате слаженной работы служб жизнеобеспечения все ЧС были устранены.