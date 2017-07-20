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Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

В крае ожидается сильный ветер
Фото: meteoinfo.ru Фото: meteoinfo.ru
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 июля, погода в Приморье оценивается как потенциально опасная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае прогнозируют сильный ветер.

Желтый уровень опасности также присвоен арктическому побережью, югу и западу Республики Саха, Амурской области, континентальным районам Магаданской области, Сахалинской области и Чукотскому АО.

Оранжевый уровень опасности присвоили центру Республики Саха и северу Хабаровского края. Там прогнозируют высокую пожароопасность и сильные дожди. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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