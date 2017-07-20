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Эротический дорожный знак перевозбудил приморцев

Работа неизвестного "художника" заставляет водителей сбрасывать скорость
Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Дорожный знак 1.16 "Неровная дорога" уже много месяцев веселит проезжающих от "Осиновского ноля" в сторону города Арсеньев Приморского края граждан. Однако теперь этот знак попал и на просторы интернета - и теперь уже перевозбудил воображение посетителей известного Инстаграм-паблика Уссурийска, сообщает корреспондент РИА VladNews. Менее чем за сутки фото собрало практически две тысячи лайков.

Началось все с того, что неизвестный шутник подрисовал пару жирных точек на "неровностях дороги". А позже подписчик блока Марка Чернослива добавил от себя надпись:

Необходимо отметить, что на том участке дороги, где находится этот "эротический" дорожный знак, ехать со скоростью свыше 50 километров в час решаются только очень отчаянные люди: годы без ремонта превратили дорогу практически во "фронтовую".

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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