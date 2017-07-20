Мошенник-рецидивист из Приморья продавал россиянам несуществующие автозапчасти

В отдел полиции с декабря 2015 года стали обращаться жители разных регионов, которые рассказывали, что стали жертвами интернет-мошенника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Установлено, что молодой человек на одном из автомобильных сайтов размещал объявления о продаже автозапчастей и комплектующих на иномарки, которых в наличии у него не было. К обвиняемому с целью приобретения товара обращались жители Екатеринбурга, Качканара, Абазы, Ростова-на-Дону, Нижневартовска, Краснодара, Ульяновска.
Покупатели перечисляли деньги на банковскую карту, однако обещанных запчастей они не получали.
По данному факту в Находке было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В ходе розыска сотрудники полиции задержали 26-летнего ранее неоднократно судимого за мошенничество местного жителя, который дал признательные показания. Последний раз к уголовной ответственности мужчина привлекался в ноябре 2016 года и был приговорен к условной мере наказания.
Сотрудники полиции доказали причастность фигуранта к 11 эпизодам противоправной деятельности.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.