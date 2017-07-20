Мошенник-рецидивист из Приморья продавал россиянам несуществующие автозапчасти

Злоумышленник получил срок

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции с декабря 2015 года стали обращаться жители разных регионов, которые рассказывали, что стали жертвами интернет-мошенника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что молодой человек на одном из автомобильных сайтов размещал объявления о продаже автозапчастей и комплектующих на иномарки, которых в наличии у него не было. К обвиняемому с целью приобретения товара обращались жители Екатеринбурга, Качканара, Абазы, Ростова-на-Дону, Нижневартовска, Краснодара, Ульяновска.

Покупатели перечисляли деньги на банковскую карту, однако обещанных запчастей они не получали.

По данному факту в Находке было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 26-летнего ранее неоднократно судимого за мошенничество местного жителя, который дал признательные показания. Последний раз к уголовной ответственности мужчина привлекался в ноябре 2016 года и был приговорен к условной мере наказания.

Сотрудники полиции доказали причастность фигуранта к 11 эпизодам противоправной деятельности.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.