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Строительство

Во Владивостоке отремонтируют спуск на Капитана Шефнера

Сейчас во Владивостоке ведётся ремонт городских улиц
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Улица Капитана Шефнера вошла в перечень объектов, которые планируется отремонтировать в следующем году по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Как сообщил заместитель главы администрации Владивостока Леонид Вильчинский, в ходе ремонтных работ будет отремонтирована система ливневой канализации, появятся благоустроенные тротуары с леерным ограждением и новое дорожное покрытие.

«Дорога по улице Капитана Шефнера была построена в 90-х годах в бетонных конструкциях и в настоящее время находится в неудовлетворительном транспортно-эксплуатационном состоянии. В настоящее время администрация города поддерживает этот участок улично-дорожной сети аварийно-восстановительным ремонтом ввиду ограниченного бюджета. Однако, спуск нуждается в комплексном ремонте», - подчеркнул Леонид Вильчинский.

Сейчас во Владивостоке ведётся ремонт городских улиц по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», которая рассчитана до 2025 года, и специалисты уже формируют перечень объектов, планируемых к ремонту в 2018 году.

«Мы включили улицу Капитана Шефнера в перечень объектов на следующий год. В ходе ремонтных работ планируем восстановить систему ливневой канализации, пешеходные зоны и дорожное покрытие. Дорога будет с бетонным основанием и покрытием из высокопрочного асфальтобетона. Опыт строительства подобных дорог у нас уже есть», - отметил Леонид Вильчинский.

Напомним, что в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке ведется комплексный ремонт дорожного полотна и пешеходных зон. В этом году отремонтируют улицу Светланскую (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), улицу Выселковую, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца 3-й Рабочей), автомобильные дороги по улицам Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома №1 по ул. Фадеева и от дома №42а до дома №53 по ул. Фадеева). На пяти объектах работы уже ведутся. Кроме того, в ходе реализации программы на улицах города появится 3 новых светофора, будет установлено и заменено порядка 1400 дорожных знаков.

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