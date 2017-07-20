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Неизвестный избил и ограбил жителя Владивостока

По данному факту было возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Владивостока, который сообщил об ограблении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявители, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что в районе улицы Алеутской неизвестный мужчина нанес потерпевшему телесные повреждения и открыто похитил у него мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 41-летнего ранее судимого жителя Пограничного района, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж»,

В настоящее время злоумышленник заключен под стражу. 

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