Во Владивостоке за сутки произошло более 60 аварий

Жителям города выдано на руки более 280 копий протоколов от ДПС

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

В среду, 19 июля, владивостокцы нарушили ПДД 289 раз; в 62 случаях нарушения вызвали ДТП (41 с материальным ущербом, 8 - с составлением европротоколов), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В двух авариях пострадали 2 человека.

Инспекторы ДПС составили протоколы по 27 эпизодам не предоставления преимущества пешеходам, 13 случаям пьяной езды, 8 выездам на встречку, 19 эпизодам перевозки не пристегнутых спецсредствами детей, а также 11 случаям тонировки. Правила парковки нарушил 31 автолюбитель.

Протоколы о нарушениях ПДД составлены в отношении 74 пешеходов, 20 водителей автобусов и 24 таксистов. По статье 20.25 КоАП РФ составлено 5 протоколов.