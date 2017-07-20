Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… 12:11, 20 июля Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… (Эксклюзив)
Приморцы отправились в велопутешествие с Иисусом 12:00, 20 июля Приморцы отправились в велопутешествие с Иисусом (Фото)
Житель Владивостока добегался через дорогу 10:55, 20 июля Житель Владивостока добегался через дорогу (Эксклюзив)
Новостная лента
Июль, 20 четверг
12:33
Игорь Пушкарёв появился на обложке журнала Эксклюзив
12:33
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
12:33
Губернатор Приморья ответит за крупный коррупционный скандал в администрации края
12:32
Эротический дорожный знак перевозбудил приморцев Фото
12:22
Мошенник-рецидивист из Приморья продавал россиянам несуществующие автозапчасти
12:11
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
12:00
Приморцы отправились в велопутешествие с Иисусом Фото
11:50
Один авиарейс прибывает в Приморье с опозданием
11:39
Во Владивостоке за сутки произошло более 60 аварий Эксклюзив
11:28
Неизвестный избил и ограбил жителя Владивостока
11:17
Ремонт школ и детских садов к новому учебному году продолжается во Владивостоке
11:06
Фестиваль «Мариинский» собирает звезд во Владивостоке Видео
10:55
Житель Владивостока добегался через дорогу Эксклюзив
10:44
Автоледи сбила пенсионерку на «зебре» во Владивостоке Эксклюзив
10:33
Константин Межонов и прокурор города Виктор Малюков провели совместный прием граждан по личным вопросам
10:11
Прошедший циклон осложнил жизнь автолюбителям Владивостока Видео
10:01
Сбербанк Онлайн признан лучшим финансовым приложением в России
10:00
Фото и видео разбушевавшейся стихии заполонили соцсети владивостокцев Фото
09:49
Серьезное ДТП произошло на трассе в Приморье Видео
09:38
Ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока 21 и 22 июля
09:30
Бешеный автобус шокировал владивостокцев Эксклюзив
09:18
Два пожара потушили за сутки в Приморье
09:07
Владивосток увидел балет «Маргарита и Арман» Фото
09:01
Пять междугородних авиарейсов из Владивостока отменены
08:50
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени
08:40
Часть Владивостока останется без света в четверг, 20 июля Адреса
08:36
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 20 июля Адреса
08:34
Во Владивостоке вечером пойдет дождь
08:09
В Приморье забраковано 122 кг некачественной молочки
07:34
Гороскоп 19 июля
06:13
Эксперты: Не все мясо в Приморье одинаково полезно
05:04
Архитектор ДВФУ создал программу для 3D-моделирования дв- гектаров
04:01
Нелегальные фрукты и овощи в Приморье смертельно опасны
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4167 (106) от 20 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Художники показали лицо современного поколения
На пятизвездочный недострой не нашлось желающих
Ну здравствуй, напарник
Продавцов и покупателей учили распознавать фальшивки
Таксист – смертельно опасная профессия
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Во Владивостоке за сутки произошло более 60 аварий

Жителям города выдано на руки более 280 копий протоколов от ДПС
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

В среду, 19 июля, владивостокцы нарушили ПДД 289 раз; в 62 случаях нарушения вызвали ДТП (41 с материальным ущербом, 8 - с составлением европротоколов), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В двух авариях пострадали 2 человека.

Инспекторы ДПС составили протоколы по 27 эпизодам не предоставления преимущества пешеходам, 13 случаям пьяной езды, 8 выездам на встречку, 19 эпизодам перевозки не пристегнутых спецсредствами детей, а также 11 случаям тонировки. Правила парковки нарушил 31 автолюбитель.

Протоколы о нарушениях ПДД составлены в отношении 74 пешеходов, 20 водителей автобусов и 24 таксистов. По статье 20.25 КоАП РФ составлено 5 протоколов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ремонт школ и детских садов к новому учебному году продолжается во Владивостоке
11:17, 20 июля 2017 Ремонт школ и детских садов к новому учебному году продолжается во Владивостоке

Ремонт дошкольных и общеобразовательных учреждений во Владивостоке проходит ежегодно

Константин Межонов и прокурор города Виктор Малюков провели совместный прием граждан по личным вопросам
10:33, 20 июля 2017 Константин Межонов и прокурор города Виктор Малюков провели совместный прием граждан по личным вопросам

В повестку приема вошли вопросы регистрации и разграничения собственности земельных участков

Сбербанк Онлайн признан лучшим финансовым приложением в России
10:01, 20 июля 2017 Сбербанк Онлайн признан лучшим финансовым приложением в России

Мобильным приложением Сбербанк Онлайн активно пользуется более 25 млн человек

Фото и видео разбушевавшейся стихии заполонили соцсети владивостокцев
10:00, 20 июля 2017 Фото и видео разбушевавшейся стихии заполонили соцсети владивостокцев

Гроза осветила ночное небо приморской столицы

Ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока 21 и 22 июля
09:38, 20 июля 2017 Ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока 21 и 22 июля

Более 300 товаропроизводителей и фермеров представят свою продукцию

Пять междугородних авиарейсов из Владивостока отменены
09:01, 20 июля 2017 Пять междугородних авиарейсов из Владивостока отменены

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени
08:50, 20 июля 2017 Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени

Изменения в расписании