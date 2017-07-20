Автоледи сбила пенсионерку на «зебре» во Владивостоке

ДТП произошло в светлое время суток

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

30-летняя автоледи сбила 68-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, потерпевшая направлена на амбулаторное лечение с переломом лучевой кости правой руки.

Наезд произошел накануне в 14:30 в районе дома по Борисенко,4. Автомобиль Daihatsu Terios Kid, по предварительным данным, ехал с Сахалинской в сторону Луговой.

Детали ДТП выясняются.

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