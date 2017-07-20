Прошедший циклон осложнил жизнь автолюбителям Владивостока

В районе улицы Борисенко образовалось озеро

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Прошедший мощный ливень затруднил движение автомобилей во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Огромное озеро образовалось в районе улицы Борисенко из-за мощного ливня, прошедшего вчера вечером. Один из участков трассы оказался заблокирован. Немногие решались пересечь образовавшуюся лужу, однако смельчаки все же находились.

Напомним, ранее агентство сообщало, что хорошая погода в Приморье сменится опасными погодными явлениями. 20 июля к Приморскому краю подойдет холодный фронт. На фоне прохождения фронта есть вероятность зарождения активного циклона. 20 и 21 июля погода в Приморье будет крайне неустойчивой. Создадутся условия для опасных явлений.

Когда ливень закончился, вода очень быстро ушла в ливневки, и движения возобновилось в штатном режиме.

На месте событий побывал и корреспондент РИА VladNews.

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