Житель Владивостока добегался через дорогу

Мужчина попал под колеса микроавтобуса

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Житель Владивостока попал под колеса микроавтобуса Mitsubishi Delica, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Наезд произошел накануне около 11 часов вечера на остановке "пр. 100-летия Владивостока". 38-летний мужчина был госпитализирован с ушибами правого колена, левого локтевого сустава и грудной клетки.

46-летний водитель Mitsubishi Delica двигался со стороны улицы Постышева в сторону Камской. Наезд произошел, когда пешеход переходил дорогу в неустановленном для перехода месте в зоне видимости надземного и подземного пешеходных переходов.

Детали ДТП выясняются.

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