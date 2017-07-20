Сбербанк Онлайн признан лучшим финансовым приложением в России

Мобильным приложением Сбербанк Онлайн активно пользуется более 25 млн человек

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Приложение Сбербанк Онлайн получило первое место в номинации «Финансы и страхование» российского конкурса «Рейтинг Рунета», повторив результат прошлого года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Сбербанк.

Конкурс «Рейтинг Рунета» определяет лучшие сайты и мобильные приложения среди тысячи проектов. Претендентов на победу оценивали 240 экспертов digital-рынка, среди которых профессионалы мобильной разработки, представители бизнеса, агентств и СМИ. Лучших определяли с учётом таких критериев, как дизайн и удобство использования приложения.

«Мы благодарим экспертов «Рейтинга Рунета» за высокую оценку нашего приложения. Для нас это дополнительная мотивация совершенствовать Сбербанк Онлайн. Над новыми продуктами и функциями Сбербанк Онлайн теперь работают команды всего банка», — рассказывает Святослав Островский, руководитель департамента «Банк XXI» Сбербанка.

Мобильным приложением Сбербанк Онлайн активно пользуется более 25 млн человек. За год аудитория выросла на 68%.