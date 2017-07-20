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Бешеный автобус шокировал владивостокцев

ЧП произошло на Светланской в вечерний час пик
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Жителей Владивостока, которым "повезло" оказаться пассажирами автобуса маршрута №54"а" около 7 часов вечера 19 июля, шокировала гонка их маршрутного ТС и фуры по Светланской: водителю автобуса по неизвестной никому причине захотелось прокатиться по центральной улице города, что называется, "с ветерком". Находившиеся в салоне люди (около 10 женщин и пятеро мужчин) оказались невольными заложниками ситуации, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Соперника пожелавший прокатиться на скорости мужчина нашел быстро: это была фура, направлявшаяся со сторону Луговой в сторону порта.

Стоит отметить, что приостановил шумахера (но не остудил его пыл) ремонт бордюр на улице. Большегруз ушел вперед, однако через пару сотен метров автобус все же нагнал фуру - и продолжил гонку под гудки клаксонов.

Из пассажиров сказать что-то смогла только одна из женщин, возмутившаяся: "Вы там не забыли, что людей везете? Или вы удовлетворяете какие-то свои амбиции за рулем?!"

После этого (а может и потому, что в то же время фура свернула со Светланской в порт) автобус сбросил скорость.

Импровизированная гонка продолжалась не более 3 минут, доставила массу эмоций всем в ней поучаствовавшим и фактически окончилась ничьей.

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