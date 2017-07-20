Серьезное ДТП произошло на трассе в Приморье

Иномарки получили серьезные повреждения

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

В среду вечером, 19 июля, на трассе в Приморье произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Транспортное происшествие произошло в районе поселка Раздольное, участниками которого стали две иномарки Toyota Camry и Honda CR-V.

По сообщению очевидцев, автомобиль Honda начало заносить на скорости, в результате не справившись с управлением, он совершил столкновение со второй иномаркой, которая врезалась в леерное ограждение.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. Водители и пассажиры получили незначительные травмы.

Отметим, что ДТП произошло на мокрой трассе. Во избежание несчастных случаев на дороге водителям следует быть предельно внимательными на дорогах, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.