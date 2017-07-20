Два пожара потушили за сутки в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье организована работа по тушению двух техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались.

На тушении было задействовано 19 человек личного состава и 4 единицы техники.

На контроле находится гидрологическая и лесопожарная обстановка и прохождение на территории Приморского края комплекса неблагоприятных погодных явлений.

По состоянию на семь часов утра в Приморском крае термических аномалий не выявлено.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.