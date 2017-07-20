Владивосток увидел балет «Маргарита и Арман» 09:07, 20 июля Владивосток увидел балет «Маргарита и Арман» (Фото)
Пять междугородних авиарейсов из Владивостока отменены 09:01, 20 июля Пять междугородних авиарейсов из Владивостока отменены
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени 08:50, 20 июля Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени
Новостная лента
Июль, 20 четверг
09:31
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
09:31
Губернатор Приморья ответит за крупный коррупционный скандал в администрации края
09:31
Владивостокцы против строительства очередного супермаркета на Луговой Фото
09:18
Два пожара потушили за сутки в Приморье
09:07
Владивосток увидел балет «Маргарита и Арман» Фото
09:01
Пять междугородних авиарейсов из Владивостока отменены
08:50
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени
08:40
Часть Владивостока останется без света в четверг, 20 июля Адреса
08:36
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 20 июля Адреса
08:34
Во Владивостоке вечером пойдет дождь
08:09
В Приморье забраковано 122 кг некачественной молочки
07:34
Гороскоп 19 июля
06:13
Эксперты: Не все мясо в Приморье одинаково полезно
05:04
Архитектор ДВФУ создал программу для 3D-моделирования дв- гектаров
04:01
Нелегальные фрукты и овощи в Приморье смертельно опасны
03:31
Администрация Владивостока приглашает молодежь к сотрудничеству
02:28
Квест «Последний герой» провел МРЦ для подростков Владивостока
01:21
В Артёме огнеборцы спасали жилой дом от выгорания
00:11
Администрация Владивостока приглашает на пляжный фестиваль спорта
Июль, 19 среда
23:23
Во Владивостоке задержано 13 пьяных водителей Эксклюзив
22:32
Обувной магазин горел в Находке
21:21
В ВЭФ примут участие представители 26 стран
20:02
Эксперты: 8% работающих приморцев трудятся «почти бесплатно»
19:53
Фестиваль имени Высоцкого: отборочный тур Видео
19:53
Полиция распространила ориентировки на предполагаемых «стрелков» из Большого Камня Фото
19:09
Синхронистки из Владивостока стали победительницами на престижных Всероссийских соревнованиях Фото
18:39
Парни из Владивосток устроили разбойное нападение на сотрудника фотоателье
18:19
Приморские гребцы отличились на всероссийских и европейских соревнованиях Видео
17:56
Владивостокские гонщики заняли весь пьедестал на четвертом этапе РДС-Восток в Хабаровске Фото
17:51
Администрация Владивостока: В древнее озеро на Патрокле канализация не попадает
17:49
Массовое ДТП произошло в Приморье Фото и Видео
17:44
Массовая тренировка по боксу во Владивостоке попадет в «Книгу рекордов России
17:31
Две жительницы Владивостока борются за титул самой красивой улыбки мира
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4167 (106) от 20 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Художники показали лицо современного поколения
На пятизвездочный недострой не нашлось желающих
Ну здравствуй, напарник
Продавцов и покупателей учили распознавать фальшивки
Таксист – смертельно опасная профессия
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Фоторепортажи

Владивосток увидел балет «Маргарита и Арман»

Открыл вечер юмористический «Балет 101»
Фото: Шишкин Геннадий, Кищик Елена Фото: Шишкин Геннадий, Кищик Елена
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

На Приморской сцене Мариинского театра состоялась премьера балета «Маргарита и Арман» при участии примы-балерины Royal Opera House Натальи Осиповой, премьера Мариинского театра Владимир Шклярова и солистов Мариинского театра, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Буквально месяц назад, в июне, в Лондонской королевской опере прошел показ «Marguerite and Armand» в Covent Garden. Балет, в котором в своё время блистали легендарный Рудольф Нуриев и английская артистка, прима-балерина лондонского Королевского балета, Марго Фонтейн, прошёл на Приморской сцене Мариинского театра на едином дыхании.

«Изначально, приступая к работе, мне было непонятно, как это делать, как у меня получится. В итоге решила, что буду действовать интуитивно», - призналась Наталья Осипова на пресс-конференции, которая состоялась на малой сцене театра за день до показа.

Действительно, пара Владимира и Натальи сумела создать по-своему привлекательные образы и передать все те сложные чувства, которые переживают их герои на сцене, самые яркие моменты пылкой любви. Артисты играют и живут друг другом.

Владимир Школяров так же представил три сольных номера, один из которых, юмористический «Балет 101», открыл вечер. Владимир рассказал, что выбор программы был связан в первую очередь с тем, что необходимо было отталкиваться от заданных условий – «не самое трудное придумать программу – сложнее всё согласовать».

Владивостокская публика прекрасно встретила артистов и долго не отпускала их со сцены, а автограф-сессия со звездами балета собрала длинную очередь поклонников их творчества. 

Автор фоторепортажа: Шишкин Геннадий, Кищик Елена, РИА VladNews

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке стартовал турнир серии Гран-при по бадминтону
17:13, 19 июля 2017 Во Владивостоке стартовал турнир серии Гран-при по бадминтону

Разыгрывается призовой фонд в 55 тысяч долларов

Приморский «Адмирал» готовится к бою
15:23, 19 июля 2017 Приморский «Адмирал» готовится к бою

У спортсменов ежедневно проходит по две тренировки

Выставка
14:42, 19 июля 2017 Выставка "Портрет" открылась во Владивостоке

Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток: лето в разгаре
15:45, 18 июля 2017 Владивосток: лето в разгаре

Фоторепортаж РИА VladNews

«Луч-Энергия» разгромил «Томь» со счетом 3:0
11:57, 16 июля 2017 «Луч-Энергия» разгромил «Томь» со счетом 3:0

В активе команды из Приморья три очка

Японский художник дал мастер-класс владивостокцам
20:24, 15 июля 2017 Японский художник дал мастер-класс владивостокцам

Абсолютно все желающие смогли попробовать себя в этом искусстве

В Приморье выбрали «Мисс УИС»
10:10, 15 июля 2017 В Приморье выбрали «Мисс УИС»

За место в финале боролись шесть участниц