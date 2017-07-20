Владивосток увидел балет «Маргарита и Арман»

Открыл вечер юмористический «Балет 101»

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

На Приморской сцене Мариинского театра состоялась премьера балета «Маргарита и Арман» при участии примы-балерины Royal Opera House Натальи Осиповой, премьера Мариинского театра Владимир Шклярова и солистов Мариинского театра, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Буквально месяц назад, в июне, в Лондонской королевской опере прошел показ «Marguerite and Armand» в Covent Garden. Балет, в котором в своё время блистали легендарный Рудольф Нуриев и английская артистка, прима-балерина лондонского Королевского балета, Марго Фонтейн, прошёл на Приморской сцене Мариинского театра на едином дыхании.

«Изначально, приступая к работе, мне было непонятно, как это делать, как у меня получится. В итоге решила, что буду действовать интуитивно», - призналась Наталья Осипова на пресс-конференции, которая состоялась на малой сцене театра за день до показа.

Действительно, пара Владимира и Натальи сумела создать по-своему привлекательные образы и передать все те сложные чувства, которые переживают их герои на сцене, самые яркие моменты пылкой любви. Артисты играют и живут друг другом.

Владимир Школяров так же представил три сольных номера, один из которых, юмористический «Балет 101», открыл вечер. Владимир рассказал, что выбор программы был связан в первую очередь с тем, что необходимо было отталкиваться от заданных условий – «не самое трудное придумать программу – сложнее всё согласовать».

Владивостокская публика прекрасно встретила артистов и долго не отпускала их со сцены, а автограф-сессия со звездами балета собрала длинную очередь поклонников их творчества.