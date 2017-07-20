Рейс Терней-Владивосток отменен

Сегодня, 20 июля, один авиарейс отменен, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.
Рейс HZ-534 из Тернея авиакомпании Аврора отменен. Время по расписанию: 17:45.
Все остальные рейсы выполняются по расписанию.
Сегодня, 20 июля, один авиарейс отменен, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.
Рейс HZ-534 из Тернея авиакомпании Аврора отменен. Время по расписанию: 17:45.
Все остальные рейсы выполняются по расписанию.
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