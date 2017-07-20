Рейс Терней-Владивосток отменен

15:35 Игорь Пушкарёв появился на обложке журнала Эксклюзив

13:46 Во Владивостоке отремонтируют спуск на Капитана Шефнера Фото

12:32 Эротический дорожный знак перевозбудил приморцев Фото

12:00 Приморцы отправились в велопутешествие с Иисусом Фото

11:39 Во Владивостоке за сутки произошло более 60 аварий Эксклюзив

10:55 Житель Владивостока добегался через дорогу Эксклюзив

10:11 Прошедший циклон осложнил жизнь автолюбителям Владивостока Видео

Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Конечно, буду, акулы мне не страшны! Не уверен, что в акватории Владивостока водятся опасные акулы Нет, я боюсь

Электронные версии