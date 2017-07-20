Владивосток увидел балет «Маргарита и Арман» 09:07, 20 июля Владивосток увидел балет «Маргарита и Арман» (Фото)
Пять междугородних авиарейсов из Владивостока отменены 09:01, 20 июля Пять междугородних авиарейсов из Владивостока отменены
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени 08:50, 20 июля Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени
Новостная лента
Июль, 20 четверг
09:31
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
09:31
Губернатор Приморья ответит за крупный коррупционный скандал в администрации края
09:31
Владивостокцы против строительства очередного супермаркета на Луговой Фото
09:18
Два пожара потушили за сутки в Приморье
09:07
Владивосток увидел балет «Маргарита и Арман» Фото
09:01
Пять междугородних авиарейсов из Владивостока отменены
08:50
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени
08:40
Часть Владивостока останется без света в четверг, 20 июля Адреса
08:36
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 20 июля Адреса
08:34
Во Владивостоке вечером пойдет дождь
08:09
В Приморье забраковано 122 кг некачественной молочки
07:34
Гороскоп 19 июля
06:13
Эксперты: Не все мясо в Приморье одинаково полезно
05:04
Архитектор ДВФУ создал программу для 3D-моделирования дв- гектаров
04:01
Нелегальные фрукты и овощи в Приморье смертельно опасны
03:31
Администрация Владивостока приглашает молодежь к сотрудничеству
02:28
Квест «Последний герой» провел МРЦ для подростков Владивостока
01:21
В Артёме огнеборцы спасали жилой дом от выгорания
00:11
Администрация Владивостока приглашает на пляжный фестиваль спорта
Июль, 19 среда
23:23
Во Владивостоке задержано 13 пьяных водителей Эксклюзив
22:32
Обувной магазин горел в Находке
21:21
В ВЭФ примут участие представители 26 стран
20:02
Эксперты: 8% работающих приморцев трудятся «почти бесплатно»
19:53
Фестиваль имени Высоцкого: отборочный тур Видео
19:53
Полиция распространила ориентировки на предполагаемых «стрелков» из Большого Камня Фото
19:09
Синхронистки из Владивостока стали победительницами на престижных Всероссийских соревнованиях Фото
18:39
Парни из Владивосток устроили разбойное нападение на сотрудника фотоателье
18:19
Приморские гребцы отличились на всероссийских и европейских соревнованиях Видео
17:56
Владивостокские гонщики заняли весь пьедестал на четвертом этапе РДС-Восток в Хабаровске Фото
17:51
Администрация Владивостока: В древнее озеро на Патрокле канализация не попадает
17:49
Массовое ДТП произошло в Приморье Фото и Видео
17:44
Массовая тренировка по боксу во Владивостоке попадет в «Книгу рекордов России
17:31
Две жительницы Владивостока борются за титул самой красивой улыбки мира
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4167 (106) от 20 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Художники показали лицо современного поколения
На пятизвездочный недострой не нашлось желающих
Ну здравствуй, напарник
Продавцов и покупателей учили распознавать фальшивки
Таксист – смертельно опасная профессия
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Часть Владивостока останется без света в четверг, 20 июля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 июля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике сетей. Электричество в домах будет отсутствовать с 9 утра до 17 вечера.

Адреса:

Дачная 1-я ул.63,

Енисейская ул.21,

Котельникова ул.10,

Маковского ул.18, 22,

Нейбута ул.17,

Полярная ул.4, 6, 7, 9,

Русская ул.11, 5, 7, 5В,

Рыбацкая ул.1, 1А, 2, 3, 4, 6, 8,

Снеговая ул.13, 13Ж, 15А, 16, 17, 7, 9,

Спортивная ул.1, 10, 12, 2, 3, 8, 9,

Тунгусская ул.44,

Фадеева ул.1А

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 20 июля
08:36, 20 июля 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 20 июля

Плановое отключение

Во Владивостоке вечером пойдет дождь
08:34, 20 июля 2017 Во Владивостоке вечером пойдет дождь

Погоду в Приморье определяют фронтальные разделы

Гороскоп 19 июля
07:34, 20 июля 2017 Гороскоп 19 июля

День будет благоприятным

Архитектор ДВФУ создал программу для 3D-моделирования дв- гектаров
05:04, 20 июля 2017 Архитектор ДВФУ создал программу для 3D-моделирования дв- гектаров

Программа за полчаса генерирует информацию из открытых источников

Администрация Владивостока приглашает молодежь к сотрудничеству
03:31, 20 июля 2017 Администрация Владивостока приглашает молодежь к сотрудничеству

Подростки могут поделить своими идеями

Квест «Последний герой» провел МРЦ для подростков Владивостока
02:28, 20 июля 2017 Квест «Последний герой» провел МРЦ для подростков Владивостока

По итогам ребята получили грамоты

Во Владивостоке задержано 13 пьяных водителей
23:23, 19 июля 2017 Во Владивостоке задержано 13 пьяных водителей

Зарегистрировано более 300 нарушений ПДД