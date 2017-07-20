Часть Владивостока останется без света в четверг, 20 июля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 июля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике сетей. Электричество в домах будет отсутствовать с 9 утра до 17 вечера.

Адреса:

Дачная 1-я ул.63,

Енисейская ул.21,

Котельникова ул.10,

Маковского ул.18, 22,

Нейбута ул.17,

Полярная ул.4, 6, 7, 9,

Русская ул.11, 5, 7, 5В,

Рыбацкая ул.1, 1А, 2, 3, 4, 6, 8,

Снеговая ул.13, 13Ж, 15А, 16, 17, 7, 9,

Спортивная ул.1, 10, 12, 2, 3, 8, 9,

Тунгусская ул.44,

Фадеева ул.1А

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.