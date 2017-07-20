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Общество

Во Владивостоке вечером пойдет дождь

Погоду в Приморье определяют фронтальные разделы
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 июля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае облачно, небольшой, местами умеренный дождь. В отдельных районах ливни, грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +22...+27 °C, сообщает Примпогода.


Во Владивостоке облачно, небольшой, вечером умеренный дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +21...+23 °C. Температура воды в Амурском заливе +22 °C.

В Уссурийске облачно, временами дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +24...+26 °C.

В Находке облачно, небольшой дождь. Утром туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +25...+27 °C.

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