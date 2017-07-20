Константин Межонов и прокурор города Виктор Малюков провели совместный прием граждан по личным вопросам

В повестку приема вошли вопросы регистрации и разграничения собственности земельных участков

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

В среду, 19 июля, исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов и прокурор города Виктор Малюков провели прием граждан по личным вопросам. Такое совместное мероприятие администрации и прокуратуры Владивостока организуется регулярно для помощи жителям Владивостока в решении важных для них правовых вопросов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В повестку приема вошли вопросы регистрации и разграничения собственности земельных участков, содержания ряда придомовых территорий, взаимоотношений с общественными организациями, аренды муниципальной собственности. С ними в администрацию Владивостока обратились Анатолий Подгорный, Павел Ипулаев, Ольга Купцова.

Учитывая комплексный характер поднимаемых проблем, в приеме граждан участвовали также курирующие данные направления начальники и специалисты соответствующих управлений администрации Владивостока.

По всем вопросам гражданами в ходе сегодняшнего приема были получены конкретные, обстоятельные пояснения и рекомендации исполняющего обязанности главы Владивостока Константина Межонова и прокурора города Виктора Малюкова. Для выполнения просьб и предложений граждан отданы поручения соответствующим структурам администрации города.