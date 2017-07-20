Житель Владивостока добегался через дорогу 10:55, 20 июля Житель Владивостока добегался через дорогу (Эксклюзив)
Автоледи сбила пенсионерку на «зебре» во Владивостоке 10:44, 20 июля Автоледи сбила пенсионерку на «зебре» во Владивостоке (Эксклюзив)
Игорь Пушкарёв появился на обложке журнала 10:23, 20 июля Игорь Пушкарёв появился на обложке журнала (Эксклюзив)
Новостная лента
Июль, 20 четверг
11:03
Игорь Пушкарёв появился на обложке журнала Эксклюзив
11:03
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
11:03
Губернатор Приморья ответит за крупный коррупционный скандал в администрации края
10:55
Житель Владивостока добегался через дорогу Эксклюзив
10:44
Автоледи сбила пенсионерку на «зебре» во Владивостоке Эксклюзив
10:33
Константин Межонов и прокурор города Виктор Малюков провели совместный прием граждан по личным вопросам
10:11
Прошедший циклон осложнил жизнь автолюбителям Владивостока Видео
10:01
Сбербанк Онлайн признан лучшим финансовым приложением в России
10:00
Фото и видео разбушевавшейся стихии заполонили соцсети владивостокцев Фото
09:49
Серьезное ДТП произошло на трассе в Приморье Видео
09:38
Ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока 21 и 22 июля
09:30
Бешеный автобус шокировал владивостокцев Эксклюзив
09:18
Два пожара потушили за сутки в Приморье
09:07
Владивосток увидел балет «Маргарита и Арман» Фото
09:01
Пять междугородних авиарейсов из Владивостока отменены
08:50
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени
08:40
Часть Владивостока останется без света в четверг, 20 июля Адреса
08:36
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 20 июля Адреса
08:34
Во Владивостоке вечером пойдет дождь
08:09
В Приморье забраковано 122 кг некачественной молочки
07:34
Гороскоп 19 июля
06:13
Эксперты: Не все мясо в Приморье одинаково полезно
05:04
Архитектор ДВФУ создал программу для 3D-моделирования дв- гектаров
04:01
Нелегальные фрукты и овощи в Приморье смертельно опасны
03:31
Администрация Владивостока приглашает молодежь к сотрудничеству
02:28
Квест «Последний герой» провел МРЦ для подростков Владивостока
01:21
В Артёме огнеборцы спасали жилой дом от выгорания
00:11
Администрация Владивостока приглашает на пляжный фестиваль спорта
Июль, 19 среда
23:23
Во Владивостоке задержано 13 пьяных водителей Эксклюзив
22:32
Обувной магазин горел в Находке
21:21
В ВЭФ примут участие представители 26 стран
20:02
Эксперты: 8% работающих приморцев трудятся «почти бесплатно»
19:53
Фестиваль имени Высоцкого: отборочный тур Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4167 (106) от 20 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Художники показали лицо современного поколения
На пятизвездочный недострой не нашлось желающих
Ну здравствуй, напарник
Продавцов и покупателей учили распознавать фальшивки
Таксист – смертельно опасная профессия
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока 21 и 22 июля

Более 300 товаропроизводителей и фермеров представят свою продукцию
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

В пятницу, 21 июля, и в субботу, 22 июля, на центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка. Свою продукцию на ярмарку привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрация города.

Горожане смогут приобрести здесь картофель, свёклу, морковь, свежую зелень, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко и другие продукты от фермеров и товаропроизводителей Приморья.

21 и 22 июля ярмарка будет работать с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих. К слову, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Пять междугородних авиарейсов из Владивостока отменены
09:01, 20 июля 2017 Пять междугородних авиарейсов из Владивостока отменены

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени
08:50, 20 июля 2017 Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени

Изменения в расписании

Часть Владивостока останется без света в четверг, 20 июля
08:40, 20 июля 2017 Часть Владивостока останется без света в четверг, 20 июля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 20 июля
08:36, 20 июля 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 20 июля

Плановое отключение

Во Владивостоке вечером пойдет дождь
08:34, 20 июля 2017 Во Владивостоке вечером пойдет дождь

Погоду в Приморье определяют фронтальные разделы

Гороскоп 19 июля
07:34, 20 июля 2017 Гороскоп 19 июля

День будет благоприятным

Архитектор ДВФУ создал программу для 3D-моделирования дв- гектаров
05:04, 20 июля 2017 Архитектор ДВФУ создал программу для 3D-моделирования дв- гектаров

Программа за полчаса генерирует информацию из открытых источников