Администрация Владивостока приглашает молодежь к сотрудничеству

Подростки могут поделить своими идеями

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Управление по делам молодежи администрации Владивостока приглашает руководителей общественных объединений, организаторов проектов различных направлений (вокал, танцы, искусство и так далее), а также творчески активных молодых людей для сотрудничества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Мы всегда в поисках новых людей, новых инициатив, наши двери открыты для молодёжи. В нашем управлении готовы выслушать любые идеи и постараться совместно их реализовать. После приема заявок состоится сбор партнеров управления по делам молодежи, который пройдет в конце текущего года», - рассказал специалист управления по делам молодежи Илья Захаров.

Изложить свою идею, рассказать о своей организации или проекте, поделится планами на будущее и обсудить сотрудничество можно по телефону 222-08-38 (Илья Захаров), либо связаться по электронной почте: udm@vlc.ru.