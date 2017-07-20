Нелегальные фрукты и овощи в Приморье смертельно опасны

Памятка о выборе и мытье фруктов, ягод и овощей

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор Приморья опубликовал памятку о выборе фруктов, ягод и овощей, а также их хранении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Памятка по выбору и мытью фруктов и овощей, по выбору ягод

Лето - пора, когда можно восполнить недостаток в организме витаминов и минералов. Покупка овощей, фруктов и ягод является, пожалуй, наиболее частой причиной поездки за продуктами питания, ведь они играют важнейшую роль в рациональном питании человека, имеют огромную кулинарную ценность и без них невозможно представить какую-либо кухню.

Важно употреблять в пищу свежие фрукты и овощи, которые, наряду с ценными и питательными веществами, к сожалению, могут содержать токсичные элементы, пестициды. Поэтому важно знать, как правильно выбрать овощи, фрукты и ягоды и на что следует обратить внимание в первую очередь.

Рекомендации по выбору овощей, фруктов и ягод

Лучше покупать местную сезонную продукцию. Овощи и фрукты, выращенные рядом с вашим городом, не нуждаются в дополнительной обработке, чтобы пережить транспортировку и долгое хранение.

Следует избегать неестественно больших, ровных и ярких овощей. Слишком крупные овощи и фрукты, имеющие идеальную форму, как правило, выращиваются при внесении удобрений.

Овощи и фрукты должны пахнуть естественно соответственно конкретному виду. Затхлый запах или другой посторонний запах не должен присутствовать.

При выборе ягод, начните с их осмотра на предмет механических повреждений, дефектов. Помятость может быть признаком долгого хранения и, соответственно, несвежести. Обязательно попробуйте на ощупь – ягода должна быть пухлой и упругой одновременно. Обращайте внимание на аромат.Обязательно требуйте у продавца документы на продукцию, где должно быть написано, где выращивались фрукты, овощи и ягоды, когда были собраны. Это поможет избежать покупки импортной продукции, выдаваемой за «местную».

Обращайте внимание на то, в каких условиях их продают. Они не должны быть чрезмерно влажными либо сухими. Для каждого вида ягод свои оптимальные условия хранения. Например, смородина обязательно должна быть сухой, а вот клюква может быть чуть влажной, но не сухой.

При покупке клубники выбирать стоит плотные, пухлые, насыщенного красного цвета и блестящие ягоды - с характерными зелеными вкраплениями семечек. Нежелательно покупать клубнику с зелеными или желтыми пятнами, такие ягоды не всегда бывают сладкими. Клубника должна быть не слишком плотно упакована в контейнер, чтобы она не помялась и не испортились.

Плодоножки у хорошей черешни должны быть зелёными и упругими, а ягоды — без порезов и вмятин, иначе они быстро испортятся. Также свежесть легко определить по запаху: забродившие ягоды покупать точно не стоит.

Свежесобранная малина хранится только сутки, не переносит тряски при транспортировке и быстро течет, слеживается, плесневеет. Свежая ягода - круглая, приятно пахнет, и запах явно выражен, без примесей запаха лежания или кислости. Лежалая в холодильнике - приплюснутая. Со временем, ягода теряет воду и становится менее упругой. При покупке приподнимите коробку и осмотрите дно коробки. Снаружи оно должно быть абсолютно сухим. Мокрое от малинового сока дно - повод отказаться от покупки. Купить хорошую малину можно лишь "из первых рук".

Рекомендации по мытью фруктов и овощей

Перед употреблением овощи и фрукты следует подготовить. Тщательная мойка позволяет удалить с них землю, песок и частично микроорганизмы, которые находятся на поверхности плодов.

Овощи и фрукты следует тщательно мыть под струей чистой проточной воды не менее 5 минут при соблюдении следующих условий.

Зелень сначала перебирают, удаляют корни, поврежденные или пожелтевшие листья, моют в холодной воде, налитой во вместительную посуду, меняя воду два-три раза.

Помидоры, огурцы, стручковый перец, баклажаны, обмывают в проточной воде руками или щеткой.

Картофель, морковь, свеклу, редис, вначале надо очистить от земли, для чего их заливают теплой водой, немного дают в ней постоять. Затем щеткой тщательно смывают землю. После чего овощи промывают сначала теплой, а затем холодной проточной водой и очищают.

Лимоны, апельсины, мандарины, грейпфруты и другие цитрусовые предварительно ошпаривают кипятком (чтобы избавиться от поверхностных консервантов), затем промывают холодной, обязательно проточной, водой.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю обращает внимание потребителей, что плодоовощная продукция, приобретенная в нелегальных местах продажи, является опасной для жизни и здоровья человека.