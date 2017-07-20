Квест «Последний герой» провел МРЦ для подростков Владивостока

По итогам ребята получили грамоты

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр» разработали для подростков города квест «Последний герой». Первая игра этого спортивно-интеллектуального мероприятия состоялась во вторник, 18 июля, на территории школы № 81. Ее участниками стали более 20 ребят, отдыхающих в пришкольном лагере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как отметили организаторы, такое необычное занятие на сплочение коллектива теперь будет проводиться бесплатно для участников пришкольных лагерей Владивостока. Перед участниками квеста «Последний герой» ставятся задания, развивающие командный дух.

«Актуальное занятие для современных детей, потому что зачастую ребята в подростковом возрасте не умеют взаимодействовать друг с другом, – отметила учитель начальных классов, начальник пришкольного лагеря СОШ № 81 Дарья Горшкова. – Это не виртуальная игра, - в реальной жизни надо учиться сотрудничать, слушать и приходить к единому решению. Поэтому организацию такого квеста в пришкольных лагерях мы, педагоги, поддерживаем».

Мальчишки и девчонки с радостью приняли участие в квесте «Последний герой», здесь их ожидали различные интересные задания. Например, разбившись на команды, школьники в задании «Вверх» стояли в кругу, соединившись между собой при помощи цветных трубочек. Им предстояло удерживать трубочки одним пальцем во время приседания и вставания.

«Задания были разные, но больше всего мне понравился «Водопровод» – с помощью бумаги мы строили трубу, по которой ведущий переливал воду в стаканчик», – рассказала ученица 3 класса школы №81 Лиза Хвостецкая.

По итогами квеста «Последний герой» командам были вручены грамоты. Игру, которая учат подростков чувствовать и понимать сверстника как надежного и верного товарища, МРЦ проводит бесплатно по заявкам, контактный телефон: 222-22-94.