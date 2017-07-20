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Гороскоп 19 июля

День будет благоприятным
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Сегодня гороскоп не слишком подходит для творчества и креативности – на первый план выйдет стремление к организации и порядку, сообщает 1001 Гороскоп. Занятие домашним хозяйством грозит перерасти в генеральную уборку, на рабочем месте обещает царить непривычно собранная атмосфера, и даже разговоры о любви сегодня будут носить практический характер. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего. Главное – старайтесь не рубить сплеча, иначе уже вскоре можете об этом пожалеть.

Залог успеха Овна – это последовательность и постепенность, благо именно к этому его и склоняют звезды гороскопа. Ум сегодня будет работать четко и быстро, да и вообще дела обещают идти как по маслу. В общении Овен сегодня вполне может удивить окружающих своим здравомыслием и рассудительностью. В делах это принесет ему немало пользы, а вот у любимого человека, увы, способно вызвать зевоту.

 Перед Тельцом встанет необходимость разобраться в своих финансах. Желательно не откладывать эти дела на потом, потому что более удобного времени не будет еще долго. Сегодня очень полезным для Тельца будет сесть за стол и расписать свои основные планы на ближайшее будущее, обратив особое внимание на графу расходов и доходов. Вероятность того, что эти планы окажутся удачными, очень высока.

 Близнецам захочется во всем видеть логику и смысл, жаль только, что окружающие не обязательно будут разделять такие их настроения. Ничего страшного, занимайтесь спокойно своими делами, и все пойдет как по маслу. Сегодня Близнецы будут особенно удачливы в делах, требующих последовательности и логичности, вот и не надо тратить лишних эмоций ни на что другое.

 Что бы ни творилось вокруг, Рак предпочтет поставить стену между собой и окружающей действительностью. Мир пусть сходит с ума, как ему хочется, – Рак же сегодня будет заниматься своими собственными делами, несмотря ни на что. Вообще, весь этот мир не стоит того, чтобы на него отвлекаться! Ну, разве что поговорить немного о его странностях и недостатках.

 У Льва появится шанс организовать любое шоу! Вопрос только в том, что это будет за шоу – красивое представление с массой зрителей или банальная семейная сцена с битьем посуды и разговорами на повышенных тонах. В любом случае, артистические способности у Льва сегодня будут на высоте. Осталось только найти им симпатичное применение.

 На повестке дня у Девы будут стоять вопросы, связанные с организацией и дисциплиной. Все, что не вписывается в установленные нормы и правила, может вызывать у Девы активное неприятие. Постарайтесь, чтобы это не переросло в раздражение. Ну а если не хотите прослыть моралистом, не пытайтесь сегодня читать окружающим мораль. Оставьте это Крылову с Лафонтеном – у них это тоже получалось неплохо.

 Весам очень не мешает найти время для того, чтобы организовать какой-нибудь дружеский междусобойчик. Еще лучше устроить совместный поход с друзьями на какое-то мероприятие. Хоть в театр, хоть на выставку или в кино – главное, чтобы тема была интересная. В этом случае теплая дружеская атмосфера и позитивные эмоции Весам сегодня гарантированы!

В этот день Скорпиону категорически противопоказано любое общение с начальством. Если же начальство, как назло, решит вызвать вас «на ковер», провести какую-то беседу или пообщаться с вами по телефону, придумайте любую отговорку. Все что угодно: больная бабушка, внезапная мигрень, атомная война… В противном случае, сегодня общение с начальством у Скорпиона может плавно перетечь в разговор на повышенных тонах, а затем и в увольнение.

 На повестке дня у Стрельца будут стоять два небезызвестных вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?». Вот только если на второй вопрос шансы найти ответ невысоки, то что касается поиска виноватых, здесь у Стрельца сложностей не предвидится. Мысли о справедливости, а также о том, кому и как следует поступать, то и дело будут отвлекать Стрельца от собственных планов. Так может и бог с ним, с поиском виноватых? Не лучше ли заняться своими делами?

 Козерог рискует весь день провести за решением чужих проблем и вопросов. Именно к этому его склоняют звезды гороскопа. Из-за этого собственные дела и планы могут оказаться на время отодвинутыми на второй план. Зато, помогая другим, Козерог сегодня имеет шанс приобрести новых друзей и союзников. А это, согласитесь, тоже неплохо.

 Как никогда Водолей может удивить всех (в том числе и себя) своими организаторскими способностями. То, на что вчера окружающих пришлось бы долго уговаривать, сегодня у Водолея может получиться без лишних усилий. Проснувшийся у Водолея дар убеждения будет подкреплен яркостью позитивных эмоций, сочетающихся с безупречной логикой. Устоять против такого арсенала окружающим будет непросто!

 Девизом Рыб вполне могут стать слова: «Важней всего порядок в доме»! И это относится не только к уборке помещения, но и к порядку в личных делах. Для Рыб это отличное время для того, чтобы укрепить отношения с близкими или устранить недоразумения, которые, возможно, накопились в семье на этот момент. Ну и благоустройством дома им завтра тоже заняться не помешает.

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