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В Артёме огнеборцы спасали жилой дом от выгорания

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Артема, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о сильном задымлении в жилом доме, расположенном на улице Васнецова.

Спустя шесть минут после звонка по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению.В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. Горели: электрощит, тумбочка, повреждены бытовые вещи.

Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев, общая площадь пожара не превысила шесть кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. При тушении было задействовано пять человек личного состава и одна единица техники.

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