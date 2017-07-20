Архитектор ДВФУ создал программу для 3D-моделирования дв- гектаров

Программа за полчаса генерирует информацию из открытых источников

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Аспирант ДВФУ Дмитрий Федчун разработал программу «Быстрый план участка» для создания планов 3D-моделей земельных участков. Разработка молодого архитектора может быть полезна в первую очередь получателям «дальневосточных гектаров», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

По словам разработчика, программа позволяет оперативно, за 20-30 минут, сгенерировать информацию о территории из открытых источников по кадастровому номеру.

- Современные технологии цифровой картографии позволяют собирать открытые данные о земельных участках из таких источников, как Open street map, публичная кадастровая карта, спутниковые снимки и другая информация о рельефе, строениях и объектах. В программу вводится кадастровый номер участка, и на основе полученных данных специальный алгоритм строит 3D-модель рельефа и чертеж в необходимом масштабе, которые могут служить подосновой для эскизного проекта. Программа позволяет сразу распланировать и проанализировать любой участок без его топографической съемки и дополнительных затрат, - сказал аспирант ДВФУ Дмитрий Федчун.

Автор отметил, что программа будет полезна тем, кто планирует получить землю по программе «дальневосточный гектар», и поможет подобрать подходящую под их запросы и планы территорию, ведь 119 ФЗ позволяет выбрать земельный участок, уже стоящий на государственном кадастровом учёте и находящийся в федеральной или муниципальной собственности. Либо поможет тем получателям гектаров, которые не имеют возможности лично осмотреть выбранный участок и убедиться в том, что он соответствует целям, до подписания договора.

Пока разработка функционирует в тестовом режиме, по словам молодого архитектора, на сегодняшний день она может обработать участок с максимальным размером в 250 гектаров, погрешность по отметкам высоты может достигать одного метра.

«В дальнейшем программа будет совершенствоваться: добавятся возможности для анализа территории, ее освещения и затененности, подбора оптимального размещения объектов с учетом рельефа, местоположения и ветров, преобладающих в данной местности», - добавил аспирант.

Специалисты Агентства по развитию человеческого капитала подчеркивают, что выбор земельного участка - самый ответственный шаг при получении «дальневосточного гектара» и рекомендуют по максимуму использовать современные технологии.

«По закону земельный участок предоставляется гражданину РФ в безвозмездное пользование однократно. Для того чтобы сделать осознанный выбор, мы рекомендуем пользоваться различными современными инструментами, такими как яндекс-карты, снимки со спутника, или использовать возможности радиоуправляемых летательных аппаратов – квадрокоптеров. Они отлично справляются с задачей фотосъемки, предоставляя максимально детальную и объективную картину», - считает заместитель генерального директора АРЧК ДВ Денис Кузин.

Отметим, что генеративное проектирование, которым занимается Дмитрий Федчун — это новое научное направление, объединяющее архитектуру, искусство и программирование. В 2015 году проект аспиранта «Система генеративного проектирования в архитектуре» вошел в число победителей конкурса «У.М.Н.И.К.», который проводит Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Напомним, Министр Российской Федерации по развитию дальнего Востока Александр Галушка неоднократно подчеркивал, что получение земли - ответственный шаг.

«Мы видим большой интерес россиян к этому проекту. Понятно, что этот интерес будет конвертироваться в непосредственное получение «дальневосточного гектара» постепенно. Все-таки получение земли – ответственный шаг. Нужно понимать цели и задачи – для чего берется участок, проанализировать затраты, посмотреть, какими мерами поддержки можно воспользоваться при освоении своего «дальневосточного гектара», - заявлял глава Минвостокразвития.