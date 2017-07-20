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Эксперты: Не все мясо в Приморье одинаково полезно

Итоги II квартала 2017 года
Фото: LookW.ru Фото: LookW.ru
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю обращает внимание потребителей, что мясную продукцию следует приобретать в стационарных торговых объектах, где Вас могут ознакомить с документами, подтверждающими происхождение, качество и безопасность такой продукции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Роспотребнадзором края в рамках федерального госнадзора во II квартале 2017 года проведено 17 проверок в отношении хозяйствующих субъектов, занятых в сфере производства, транспортировки и реализации мясных продуктов, в том числе 6 – по обращению потребителей.

Исследовано 139 проб мясной продукции, из них 35 проб импортируемой пищевой продукции, в том числе: 29 - по санитарно-химическим показателям, 108 - по микробиологическим, 59 - по физико-химическим, 20 - по паразитологическим, 5 проб исследовано на наличие ГМО, 7 - на наличие антибиотиков, 13 - на содержание радиоактивных веществ.

Несоответствие мясной продукции обязательным требованиям установлено по микробиологическим показателям в 3,7%.

В исследованных образцах мясной продукции наличие генетически модифицированных организмов, антибиотиков, живых личинок паразитов, токсичных элементов, пестицидов и техногенных радионуклидов за истекший период 2017 года не обнаружено.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий на предприятиях, занятых в сфере производства и оборота мясной продукции, в 88% установлены нарушения обязательных требований в отношении продукции, в том числе к маркировке в части порядка и объема сведений о ней; в 12% - нарушения требований к процессам производства, хранения и реализации такой продукции.

За выявленные нарушения обязательных требований нормативно-правовых актов Таможенного союза, законодательства Российской федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей по итогам проведенных проверок в отношении хозяйствующих субъектов приняты меры: составлено 17 протоколов об административном правонарушении, наложено административных штрафов на общую сумму 440 тыс.руб. В целях пресечения оборота на потребительском рынке некачественной и опасной мясной продукции забраковано 18 партий общим объемом 66 кг.

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