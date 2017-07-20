Администрация Владивостока приглашает на пляжный фестиваль спорта

Начало игр в 9 часов

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные, 22 и 23 июля, во Владивостоке (район бухты Лазурная, мыс Крутой, база отдыха Вояж, пляж № 3) откроется пляжный фестиваль спорта. Организатором мероприятия выступила администрация краевой столицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Все желающие смогут отдохнуть на побережье моря и насладится на свежем воздухе соперничеством участников таких видов спорта, как пляжный волейбол, пляжный гандбол, функциональное многоборье, армрестлинг, пляжный теннис, паралимпийские виды (бочче, стритбол, настольный теннис, пауэрлифтинг и дартс) и другие.

Начало игр в 9 часов.